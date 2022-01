Dit zijn de populairste motorfietsen en motormerken van 2021!

De jaarlijkse finishvlag heeft gezwaaid. Tijd om de balans op te maken van motorfietsen. Welk motormerk was het populairst in 2021? En welke motorfiets kreeg de gouden medaille?

Steeds populairder

Heel Nederland lijkt inmiddels met een schuin oog naar motorrijden te kijken. We schreven het natuurlijk al eerder op deze website: motorfietsen zijn niet aan te slepen. Voor het tweede jaar op rij zijn er bijna 5 procent meer nieuwe motorfietsen geregistreerd. Sinds 2008 zijn er niet zoveel motoren op naam gezet als in 2021. Toch bijzonder, aangezien ook motorfietsmerken last hebben van chiptekorten. Toch is het gelukt om groei te realiseren.

Motorrijden in coronatijd

Volgens BOVAG en RAI Vereniging komt die aanhoudende stijging vooral door de structurele behoefte aan individueel vervoer. Motorrijden blijkt in coronatijd bovendien ook leuk tijdverdrijf. Als alles dicht is, zoekt men natuurlijk naar nieuwe hobby’s. Motorrijden kan altijd, op elk gewenst moment. Boterhammen smeren, in de rugzak en hup: toeren maar!

De cijfers van 2021

Maar wat zeggen de cijfers nu? Volgens BOVAG, RAI Vereniging en dataleverancier RDC kregen er 15.377 nieuwe motorfietsen een kenteken in 2021. Dat is een plus van 4,9 procent ten opzichte van de 14.622 nieuwe exemplaren in 2020. En dat was toen ook al een stijging van dezelfde orde: +4,7 procent. Dat blijkt uit de verkoopcijfers van BOVAG, RAI Vereniging en dataleverancier RDC.

Wint BMW Motorrad opnieuw?

BMW Motorrad blijkt voor het twaalfde jaar op rij marktleider. Het aantal registraties kwam uit op 2.389 , waarbij de BMW R 1250 GS wederom veruit het meest verkochte modellen is met in totaal 971 registraties. Het marktaandeel van BMW Motorrad kwam in 2021 uit op 15,58 procent. Best knap, aangezien de motormarkt zelf met 5,4 procent is gegroeid.

Kleine kanttekening

Wel een kleine kanttekening: BMW Motorrad opende op het laatste moment nog de trukendoos door in december 2021 nog 151 motorfietsen op kenteken te zetten. Dat klinkt misschien als oneerlijk, maar het is op geen enkele manier verboden. Het is tactiek. Kunnen andere merken ook doen. Zelfs autofabrikanten passen dit trucje toe. BMW Motorrad voelt inmiddels wel de hete adem van Yamaha, want de importeur van dit Japanse merk registreerde in 2021 een mooi aantal van 2.315 exemplaren, zo blijkt uit alle cijfers. Een klein verschil van slechts 74 motorfietsen.

Top 10 populairste motorfietsmerken 2021 in Nederland (RAI, BOVAG, RDC)

BMW Motorrad 2.389 Yamaha 2.315 Kawasaki 2.052 Honda 1.684 KTM 1.318 Suzuki 908 Harley-Davidson 832 Triumph 779 Piaggo 628 Ducati 555

Dit zijn de populairste motorfietsen van 2021

Uiteraard kijken we ook specifieker naar alle 2021-cijfers. Want van welke modellen kregen Nederlandse motorrijders het in 2021 nu echt warm? De nummer-een hebben we natuurlijk net al genoemd: de BMW R 1250 GS. Het begint zo’n beetje vanzelfsprekend te worden dat de GS op de eerste plaats staat. Op de tweede plaats eindigde de Kawasaki Z900, een naked bike, met 516 registraties. Piaggio deed in 2021 uitstekende zaken met de Vespa GTS 300: 436 stuks. De rest van de top-tien tref je hieronder. BMW Motorrad, Kawasaki, Piaggio, Yamaha en Honda maken de dienst uit. De lijst leert ons ook dat adventures, crossovers en nakeds het populairst zijn in Nederland.

Top 10 Populairste motorfietsen 2021 in Nederland (RAI, BOVAG, RDC)

1 BMW R1250GS (inclusief Adventure) 971 2 Kawasaki Z900 516 3 Piaggio Vespa GTS 300 436 4 Yamaha MT-07 426 5 Kawasaki Z650 338 6 Honda NC750X 334 7 Yamaha XT700 Ténéré 317 8 Yamaha Tracer 900 301 9 Kawasaki Versys 650 285 10 Yamaha MT-09 281

Gebruikte motorfietsen blijvend populair

Ook de tweedehands motorfiets is in trek, maar qua aantallen zijn de cijfers van 2021 vrijwel gelijk aan die van 2020. Het gaat om 52.265 motorfietsen in 2021 versus 52.175 in 2020. BOVAG: “De handel in gebruikte motorfietsen tussen particulieren onderling daalde met bijna 6 procent: 135.885 tegen 144.254 een jaar eerder. Een mogelijke verklaring daarvoor is enerzijds dat particulieren vaker dan voorheen de zekerheid van de vakhandel zoeken. En anderzijds dat particulieren minder geneigd zijn hun huidige motorfiets te verkopen, omdat ze er (weer) meer gebruik van maken.”

Aantal motorfietsen in Nederland

Nederland telt op het moment van schrijven ongeveer 775.000 motorfietsen. Nog nooit waren er in Nederland zoveel motorfietsen geregistreerd. Naar verwachting houdt die groei aan, helemaal als corona de wereld de komende tijd nog in zijn greep houdt.