Opvolger Tsunoda, Ricciardo of Perez betrokken bij megaklapper

Liam Lawson, vrijwel een zekerheidje voor een plek bij Alpha Tauri volgend jaar, heeft een megaklapper veroorzaakt in Japan.

In de duiventil van Red Bull Racing zit een Nieuw-Zeelandse duif al een tijdje te wachten op zijn kans. De nog altijd maar 21-jarige Liam Lawson, maakt sinds februari 2019 deel uit van Red Bulls opleidingsprogramma. En dat kan maar een ding betekenen. Zijn resultaten zijn goed genoeg om ‘m niet af te schrijven, maar niet goed genoeg om ‘m net als Max en Seb meteen in het diepe te gooien. Vijfde in F3. Negende in F2. Tweede in het DTM (na een krankzinnige finale). En tweede in het tweede jaar F2.

Niet episch dus, maar in dat DTM jaar deed hij het stiekem wel weer beter dan teammaat Alexander Albon, die het nu weer goed doet in de F1. Lawson heeft ook een paar andere voordelen. Zijn leeftijd, maar ook het feit dat er niemand anders in het Red Bull programma zit die de wereld in vuur en vlam zet. Alleen Ayuma Iwasa komt in de buurt van goed genoeg presteren om aanspraak te maken op een F1 zitje. De Japanner heeft daarnaast steun van Honda. De strijd om de volgende kans bij Alpha Tauri lijkt zodoende beperkt te blijven tot Liam of Ayumu.

Dit jaar is zodoende het jaar van de waarheid voor Lawson. Hij werd, net als Pierre Gasly ooit, naar Japan gestuurd door Helmut Marko. Daar komt hij uit in de Super Formula. In de Japanse formuleklasse wordt gereden met auto’s die misschien nog wel meer op F1 auto’s lijken dan F2 auto’s.

Over het algemeen gaat het Liam goed af. Hij won meer races dan ieder ander in het veld en stond met twee evenementen te gaan tweede in het kampioenschap. Een puntje achter kampioenschapsleider Ritomo Miyata. Maar op Mobility Resort Motegi, beter bekend als Twin Ring Motegi, is het misgegaan voor Lawson.

Na de start probeerde Liam buitenom zijn teammaat Tomoki Nojiri in te halen. Maar de regerend tweevoudig kampioen hield zijn poot stijf. Liam raakte naast de baan, spinde en kreeg toen twee auto’s over zich heen. Letterlijk, want zowel Tadasuke Makino en Yuhi Sekiguchi maakten een salto mortale. Gelukkig wel zonder dodelijke afloop, hoewel Makino naar het ziekenhuis is gebracht met een pijnlijke borstkas en nek. Ook voormalig McLaren-Honda protegé en F2 racewinnaar Nobuharu Matsushita raakte betrokken bij de crash. Maar niet op dezelfde spectaculaire wijze als zijn twee concullegae.

Zoals het een echte coureur betaamt, gaf Lawson vlak na afloop Nojiri de schuld. Die zou hem van de baan gedwongen hebben. Maar na het zien van de beelden, zal hij moeten concluderen dat dat wel meeviel. Lawson staat nu met nog één raceweekend te gaan nog steeds tweede in het kampioenschap. Maar het verschil met de nummer 1 Miyata is nu acht punten. Nojiri heeft twee puntjes minder dan Lawson. De finale eind oktober op Suzuka wordt dus spannend. Zowel voor Lawson als voor Iwasa, Tsunoda en Ricciardo…En misschien zelfs ook wel voor Perez.