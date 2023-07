Horner: ‘Ricciardo mogelijk opvolger Perez in 2025’

Volgens Red Bull teambaas Christian Horner wil Ricciardo de opvolger worden van Sergio Pérez, wanneer diens contract afloopt.

De Formule 1 is een rare sport. In tegenstelling tot veel andere sporten heeft het geen zin om er gewoon heel erg goed in te zijn. Je hebt veel meer nodig. Wat ook vreemd is aan de F1, is hoe interessant de oudjes nog zijn.

Lewis Hamilton is alsnog sneller dan zijn talentvolle teamgenoot. Fernando Alonso heeft geen enkele moeite met de jonge Lance Stroll, die volgens de Spanjaard ‘een toekomstig wereldkampioen’ is. Ook de terugkeer van Kevin Magnussen vorig jaar en Nico Hülkenberg dit jaar bewijzen dat de oude opa’s nog goed gas kunnen geven.

Horner: Ricciardo opvolger Peréz voor 2025

Voor komend weekend kunnen we nog een evergreen verwelkomen: Daniel Ricciardo. Hij vervangt (de eveneens niet bijster jonge) Nyck de Vries. Uiteraard zijn er kwade tongen die beweren dat Ricciardo er is om de druk bij de matig presterende Sergio Pérez op te voeren.

Volgens Christian Horner is Daniel niet auditie aan het doen om Checo te vervangen in dit seizoen of volgend seizoen, maar in 2025, wanneer het contract van de Mexicaan afloopt, zo laat hij optekenen aan Autosport:

We hebben hem aan AlphaTauri uitgeleend tot het einde van dit jaar. Uiteraard zullen Max en Checo volgend jaar onze rijders zijn. Maar het is altijd goed om talent als reserve te hebben. Ik denk dat Daniel deze periode bij AlphaTauri ziet als een auditie voor een Red Bull zitje voor 2025. Christian Horner, zegt niets dat niet waar is.

Dan is het nu eventjes tijd voor de hoognodige reflectie. Het is namelijk absoluut niet niet waar, wat Horner zegt. Feit is wel dat Pérez elk seizoen wel te kampen heeft met een vormdip. In de Force India-tijd viel dat nooit zo op, want die auto was niet altijd snel. Maar nu zie je al drie seizoenen achter elkaar dat Verstappen bijna altijd het maximale eruit haalt en Pérez heeft.

Dus ja, het zo OOK waar kunnen zijn wat Horner zegt, maar we weten hoe het gaat bij Red Bull en AlphaTauri. Als Perez nog een paar matige races rijdt en Ricciardo juist verrast in die AlphaTauri, zal een swap echt tot de mogelijkheden behoren, als we kijken naar het handelen van de teams de afgelopen jaren. Het is overigens nog maar de vraag in hoeverre Daniel Ricciardo iets met de zeepkist van AlphaTauri kan doen. Dit weekend gaan we het allemaal meemaken!