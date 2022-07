Opvolger Vettel: wie zijn de gegadigden?

We gaan eventjes op zoek naar de opvolger voor Vettel!

De wereld was gisteren best geschokt. Sebastian Vettel kondigde namelijk zijn afscheid aan van de Formule 1 met een sfeervolle video. Een van de meer sympathiekere, oprechte en grappige coureurs zal daarmee de sport verlaten.

Doodzonde natuurlijk, alhoewel we eerlijk moeten aantekenen dat in die zeepkist van Papa Stroll weinig eer te behalen is. Een zoutzak als teamgenoot, een angstcultuur en vooral nul eigen visie (ze kopiëren gewoon de succesvolle auto’s) zijn niet de meest ideale omstandigheden voor Good Guy Vettel. Ook was Vettel niet meer de scherpe coureur die hij in zijn hoogtijdagen bij Red Bull was. Sad but true.

Maar genoeg getreurd, wie gaat hem eigenlijk vervangen? Er zijn enkele gegadigden die een opvolger voor Vettel kunnen zijn. We nemen het lijstje even met je door!

Oscar Piastri (1/10)

Als er een naam keihard bonkt op de deur van de F1, is het wel die van Piastri. Op welke wijze dan ook, deze man hoort in de koningsklasse van de autosport thuis. Helaas heeft Alpine nu geen plaatsje. Er gaan geruchten dat Piastri bij Williams gaat rijden en dat Williams in ruil daarvoor Renault-motoren kan krijgen. Die kans is aannemelijker dan dat Lawrence Stroll een toptalent naast een redelijk talent (dat zijn zoon is) zet. Piastri zal rondjes om Lance rijden, waarmee Lawrence in een lastig parket komt.

Fernando Alonso (2/10)

Lawrence Stroll zal het liefst een grote naam binnenhalen. Dat kan hij betalen en daarmee zet hij zijn team op de kaart. Maar er zijn er niet veel, op Fernando Alonso na. Fernando heeft twee wereldtitels, twee minder dan Vettel. Een groot verschil is dat Alonso nog wel het heilige vuur lijkt te hebben.

Hij presteert uitermate goed bij Alpine. Dat is meteen de reden waarom wij denken dat Alonso bij Alpine zal blijven. Dat is sinds kort het vierde team van het veld, terwijl Aston Martin het negende team is. Alonso zal niet weer in de achterhoede willen fungeren.

Alex Albon (3/10)

Op dit moment rijdt Albon bij een team met Mercedes-motoren. Het is een heel keurige jongen en zou perfect naast Stroll kunnen staan. Alleen bestaat dan de kans dat je twee coureurs hebt die te veel op elkaar lijken.

Af en toe laten beiden iets moois zien, maar meestal rijden ze vrij onzichtbaar hun rondjes. Daarbij is Albon geen gerenommeerde naam. Maar bij gebrek aan beter zou het geen verkeerde zijn, alleen niet een droomkandidaat.

Mick Schumacher (4/10)

Mick Schumacher zou een topnaam zijn. Weliswaar niet de zevenvoudig wereldkampioen, maar wel de zoon van. Mick begint het jaar telkens beter te presteren. Ook niet verkeerd, hij is een niet al te snelle auto gewend. Daarbij is hij nog jong en kan hij lang mee.

Het probleem is natuurlijk wel Stroll. Dat is eigenlijk het ‘jonge’ talent, dan ga je niet nog een jong talent binnenhalen. Desalniettemin is het een interessante optie: zijn contract loopt na dit jaar af. Aan de andere kant, hij heeft nog banden met Ferrari.

Nico Hülkenberg (6/10)

Dit seizoen heeft Nico al twee races gereden voor Aston Martin. In het Covid-seizoen 2020 viel hij ook in. De vriendelijke Duitser is daarbij al werkzaam voor Aston Martin op het moment. Nico heeft in het verleden al bewezen met een F1-auto overweg te kunnen.

Echter het is geen oud-wereldkampioen, geen race-winnaar en de beste man heeft nog nooit op het podium gestaan. Daarbij is hij al wat ouder (doch jonger dan Alonso). Toch is de kans aanwezig. Stel dat ze er niet dit jaar uitkomen, is hij een prima coureur om even één of twee jaar te overbruggen als opvolger van Vettel.

Daniel Ricciardo (8/10)

Daniel Ricciardo heeft vorige week nog aangegeven dat hij heel erg graag doorgaat met de F1 en vooral bij McLaren. Ook bij McLaren hebben ze vertrouwen in hem. Super. Alleen was het het afgelopen weekend wederom niet overtuigend. Het is niet dat Ricciardo het compleet kwijt is, hij kan gewoon niet lekker met die auto overweg. De kans bestaat dat de Aston Martin hem iets meer ligt.

Ook prettig voor Daniel Ricciardo: Lance Stroll is veel minder imponerend dan Lando Norris (qua prestaties op de baan). Bij McLaren hebben ze wellicht ook liever een iets snellere coureur voor hun auto. Ricciardo heeft een contract tot en met volgend jaar, maar daar is vast over te praten. Ook is Ricciardo een PR-droom, in die zin ook geschikt als opvolger van Vettel.

Nyck de Vries (10/10)

Wij durven ‘m wel aan. En niet alleen omdat Autoblog Formule 1-orakel @edge het ook wel aandurft. Nyck de Vries is namelijk de droomkandidaat als opvolger van Vettel. Met zijn 27 jaar is hij ouder dan Lance Stroll.

Met een Formule 2-titel én Formule E wereldkampioenschap op zak verdient hij het op zich ook wel. De Vries is technisch onderlegt en vooral een heel erg keurige jongen. Op dit moment is hij al reserve-coureur voor Aston Martin (de weekenden dat Hülkenberg er niet is).

Hij heeft dit jaar al twee keer in een F1-auto gereden en zal niet meteen een enorme concurrent zijn voor Lance, zonder dat hij zeer langzaam is. Daarbij kan Aston Martin zo de relatief met Mercedes goed onderhouden. Aston Martin heeft ze niet alleen nodig voor de F1-auto’s, maar ook de straatauto’s.

Hebben we een coureur over het hoofd gezien? Of verdient Jos Verstappen nog een wildcard? Laat het weten, in de comments!