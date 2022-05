Gerucht zwelt aan: Alonso voor Vettel bij Aston Martin?

Vervangt Alonso Vettel bij Aston Martin? De geruchten zwellen aan…

We zijn nog maar bezig met de vijfde van (als alles goed gaat) 23 races in de F1 dit jaar. Toch is het silly season alweer een beetje begonnen. Blijft Perez bij Red Bull? Maakt Latifi het jaar af bij Williams? En hoe zit het met veteranen Alonso en Vettel? In dit topique focussen we op de laatste twee. Het gerucht zwelt namelijk aan dat Aston Martin een oogje heeft op Alonso om Vettel te gaan vervangen.

Ondanks dat beiden voormalig (meervoudig) wereldkampioen zijn en als bona fide F1 veteranen gelden, is het verhaal van Alonso en Vettel momenteel heel anders. Hoewel Alonso met 40 jaar toch nog een stukje ouder is dan Vettel die pas 34 is, is het de laatste die vaker een uitgebluste indruk maakt. Alonso is nog altijd vlijmscherp en troeft vaker dan niet zijn jonge teammaat Ocon af. Een teammaat die bovendien een redelijk goede reputatie geniet in de paddock als snelle man. Vettel daarentegen, moet regelmatig alle zeilen bijzetten om Stroll van zich af te schudden. Terwijl Stroll -terecht of niet- toch vooral bekend staat als een coureur die een zitje heeft omdat zijn vader een F1 team heeft.

Seb lijkt bovendien ook mentaal al een half been uit de sport te hebben. Regelmatig uit hij zich over belangrijke zaken als het milieu en andere issues die niet zelden enigszins haaks staan op de wereld van de F1. De sport gaat immers gewoon naar Saoedie-Arabië of China als daar een zak geld op te halen valt. En de wereld overvliegen met een heel circus om daar op een plek rondjes te rijden, is natuurlijk ook niet echt milieuvriendelijk. Haters zeggen dat je ook aan Sebs omvang kan zien dat hij niet meer honderd procent leeft voor de sport. Maar omdat wij net zo woke zijn als Vettel zelf, doen wij natuurlijk niet mee aan dat soort body shaming.

Hoe dan ook, bij Aston Martin vliegt de een na de ander eruit onder bezielende leiding van Lawrence Stroll nu resultaat uitblijft. Vroeg of laat kan dat dus ook gelden voor de coureurs. En daar komt Alonso dan om de hoek kijken. Hoewel de Spanjaard Ocon zoals gezegd vaak aftroeft, heeft die laatste een lang contract bij het Franse team. Alonso heeft dat niet. Daarbij komt dat megatalent Oscar Piastri in de garage staat te trappelen om een racezitje in te nemen.

David Coulthard denkt zodoende dat Alonso wel eens geen andere mogelijkheid heeft dan zijn heil zoeken bij team groen. De Spanjaard heeft immers geen realistische kans op een zitje bij een van de topteams. Aston Martin zou op deze manier de ene veteraan kunnen vervangen door de andere om Lance extra skills aan te leren. Vettel kan dan ondertussen een boerderij beginnen zoals een van zijn helden Jody Scheckter. Klinkt allemaal best goed, niet?