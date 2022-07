Hugo de Jonge: 1 miljoen huizen, wel zonder auto

Er komen 1 miljoen huizen bij, speciaal voor autohaters. Door autohaters.

We hebben te maken met allerlei crises op dit moment. Chiptekort, dikke kinderen, te weinig leuke GTI’tjes op de markt, het verdwijnen van het Chin-Ind-Spec-Rest, overlast van auto’s en natuurlijk de huizenmarkt.

Minister de Jonge is niet alleen specialist op het gebied van hippe schoenen, vaccinatiegraden, corona, privacy, mailcontacten en SMS’jes, maar ook op het gebied van huizen weet de Zeeuw kennelijk erg veel.

1 miljoen huizen

Je kan zeggen van Hugo wat je wil, maar hij gaat een uitdaging niet uit de weg. Hij is namelijk nu de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dat betekent dat hij dus het huizentekort aan kan gaan pakken.

Wat heeft dat met auto’s te maken? Nou, best veel. Het is namelijk de bedoeling dat er een heleboel huizen op korte termijn bij komen. Dat gaat lukken, want er komen een miljoen huizen bij. Uiteraard is er enorme anaconda onder het gras. Er is namelijk geen plaats voor jouw auto. Dat meldt De Telegraaf, de krant van wakker Nederland.

Volgens de populaire publicatie is de auto namelijk ’taboe’ in de nieuwe plannen van De Jonge. In de komende 10 jaar moeten er 1 miljoen huizen bijkomen. Al deze huizen passen in het plan voor ‘Nationaal Toekomstbeeld Fiets’. Dat is iets dat kennelijk bestaat.

Geen ruimte voor auto’s

Er zal namelijk geen fysieke ruimte zijn voor garages of parkeerplaatsen bij deze woningen. In plaats daarvan zijn er fietspaden. Dat is een stuk milieuvriendelijker, natuurlijk. Dat niet alleen, het neemt ook minder ruimte in, aldus het Ministerie van Infrastructuur. Ook niet onbelangrijk, het maakt de woonwijken een stuk veiliger.

Op deze wijze kan de overheid ons nog meer ontmoedigen om een auto aan te schaffen. Men wil namelijk dat de auto de ‘laatste oplossing’ is voor de forenzen. We gaan er dus vanuit dat de infrastructuur voor het openbaar vervoer perfect voor elkaar is. We voorzien dan ook absoluut geen issues met de bouw van deze miljoen woningen voor auto-lozen.