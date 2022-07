Legendarische Singer 964’s niet meer te bestellen

De legendarische Singer 964 modellen zijn niet meer te bestellen, helaas.

In de wereld van restomods was Singer een van de eerste. En om heel eerlijk te zijn, ook een van de beste. Dat zijn ze nog steeds. Bij Singer wordt de complete auto subtiel gemoderniseerd qua techniek, terwijl de looks juist klassieker worden. Briljant.

Een G-Klasse die overgespoten is met V8 swap en LED-lampen is geen restomod, natuurlijk. Ook in de Porsche-wereld zijn er maar weinig bedrijven die aan Singer kunnen tippen. Alleen Ruf, eigenlijk.

Singer gaat stoppen met legendarische 964

Maar er is slechts nieuws voor mensen die zo’n gave Singer 911 voor de deur wensen, ze gaan er mee stoppen! Dat is natuurlijk mega-clickbait, dus we zullen het eventjes toelichten. Singer stopt met de configuraties op basis van de 964 Carrera-modellen, de zogenaamde Singer Classics.

In het eerste geval stoppen ze met het aannemen van nieuwe orders voor die auto. Dat meldt CEO Rob Dickinson aan het Britse Top Gear.

Ze hebben de productie van de Singer Classics gelimiteerd op 450 stuks, die orders zijn allemaal binnen. Dat komt niet doordat er te weinig donor-auto’s meer zijn.

Ondanks dat elke restomodder een 964-generatie 911 onder handen neemt, zijn er daar nog genoeg van over, opmerkelijk genoeg.

Dickinson geeft aan dat er tienduizenden exemplaren over zijn. En er zijn zat versleten exemplaren die Singer maar wat graag opbouwt. Maar niet nu.

Focus op de turbo!

Nee, het gaat om hun nieuwste project, de Singer Turbo. Singer is verhuisd naar een grote faciliteit waar alles onder één dak zit. De Singer 911 Turbo zal een compleet andere auto worden.

De eerste Singer met turbo en waarbij de nadruk ligt op luxe, verfijning en comfort. Ook bijzonder is dat de motor nu watergekoeld is, in plaats van luchtgekoeld.

Of het helemaal over en uit is voor de Singer 911 Classic, valt nog te bezien. Volgens Dickinson is het op zich mogelijk dat de auto terugkeert als de productie van de Turbo op gang is.

Wat hij vooral wil duidelijk maken is dat er eigenlijk geen plan is. En dat de Classic nu dus niet meer besteld kan worden. Jammer.

Meer lezen? Dit zijn de Porsche restomodders op een rij!