Opwarming aarde geen probleem meer dankzij nieuwe bushokjes

Mooi, we hoeven geen miljarden meer uit te geven aan het beperken van de opwarming van de aarde. Nieuwe bushokjes lossen het probleem op.

We krijgen een steeds aangenamer klimaat in Nederland. Voordat je het weet kunnen we in Zeeland en Zandvoort een paar palmbomen neerzetten, wordt het zand witter en de zee blauwer. Heerlijk zou je zeggen, maar bepaalde politieke stromingen willen deze mooie ontwikkeling tegengaan. Tientallen miljarden geven ze uit voor zeer twijfelachtige ‘klimaatwinst’. Dit terwijl de zorg, het leger en andere belangrijke zaken het uitschreeuwen van de pijn.

Gelukkig is dit alles vanaf nu niet meer nodig. De Universiteit van Sevilla heeft samen met het Max Planck Instituut namelijk een nieuw bushokje uitgevonden. Deze zorgt ervoor dat op die enkele dagen dat de zon het echt een beetje overdrijft, de mens verkoeling kan zoeken bij het wachten op de bus. En dat allemaal zonder fossiele brandstof, want de bushokjes werken op zonnepanelen.

Op het dak van het hok zijn deze panelen geïnstalleerd. Onder het hok is een reservoir met (gekoeld) water. In de wand van het hok wordt dit rond gecirculeerd. Zo werkt het systeem min of meer als de watergekoelde motor. Het effect kan tot 20 graden celcius verschil opleveren voor de wachtenden in het hok. Middels sensoren wordt vastgesteld of er iemand aan het wachten is, opdat het systeem niet nodeloos ‘draait’. Je zou bijna overwegen om die volgende bus maar even te laten gaan.

Maar wacht, er is meer! De ontwikkelaars claimen dat het bushokje goedkoper is om te installeren dan een traditioneel hok. En tevens werkt men ook al aan oplossingen voor het schoolplein. Zo kunnen kinderen ook weer lekker buiten spelen op het heetst van de dag:

We are installing a 1,000-square-meter roof at the Arias Montano school in Seville to block the sun and create a cool thermal sensation. In this way, the children will be able to play and teach outside even in the hottest moments of the school period. José Sánchez, geen familie van Bruno Mars

Kijk, dat is nu innovatie waarin we kunnen geloven. Niks aanpassen van levensstandaard en op insecten knagen, gewoon een beetje aanpassen zodat we door kunnen op hetzelfde of een beter niveau. De manier waarop de mens het altijd al gedaan heeft en zal blijven doen…