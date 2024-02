Nieuwe rage: honderden MILFS huurauto’s

Met een simpele modificatie rijdt iedereen rond met MILFS op de auto.

Er is niet zoiets als slechte publiciteit. Nu weten we niet precies hoe Christian Horner over die uitspraak denkt, maar zolang je niet gecanceld wordt door de goegemeente zit je geramd met extra aandacht.

Vandaag gaan we het even kort met je hebben over een autoverhuurbedrijf waar jij wellicht nog nooit van gehoord hebt, maar na het lezen van de licht ironisch getinte artikel weer wel. De naam van het autoverhuurbedrijf: Miles Mobility. Of, zoals hun logo laat zien: MILES, alles in hoofdletters. Nu is dat natuurlijk een beetje marketing, net zoals het verschil tussen MINI en Mini. Of AMG TORQUE CONTROL en AMG Torque Control, dus ook met hoofdletters tegenwoordig. Dit terwijl RS6 Performance eigenlijk RS6 performance moet zijn, met een kleine ‘p’.

MILES naar MILFS

Met het opschrift van vandaag is een kleine ‘p’ niet aan de orde. Want in Duitsland heerst een rage, aldus Focus. Namelijk door bij het woord MILES bij de ‘E’ het onderste streepje te verwijderen. Dan staat er niet MILES, maar MILFS. Aangezien jullie allemaal het internet gebruiken voor autogerelateerde zaken, kan het zijn dat de term compleet aan jullie voorbij is gegaan.

Het staat namelijk voor ‘Mom I Like to F (vul zelf maar in)’. De term werd – kennelijk – bekend door de film American Pie als de omschrijving voor Stifflers Mom. Zij werd gespeeld door Jennifer Coolidge en dat zegt je misschien nog steeds niets. Het was de vrouw die aan het einde van American Pie 2 in die donkergrijze Mercedes-Benz CL55 AMG voorbij kwam rijden (nu weet jij het wel weer, hè?).

Kwajongensstreek

Nu is het in principe een vorm van mild vandalisme en meer een kwajongenstreek dan keiharde criminaliteit. Maar voor het verhuurbedrijf MILES begint het toch ernstige vormen aan te nemen. Ze begonnen in 2017 met het inzetten van deelauto’s en met het grote logo konden ze mooi reclame maken voor hun zaak, terwijl je ook nog eens verdient aan de verhuur c.q. de service ervan.

Het grote probleem is dat iedereen het heel erg grappig vindt. Het gniffelen is niet van de lucht, sommige mensen moeten zelfs kirren! Maar ja, MILES heeft dus 21.000 auto’s in de vloot die rondrijden in 15 Duitse steden.

En er zijn heel erg veel mensen die het niet kunnen laten om de auto’s te voorzien van een aangepast logo. Inmiddels heeft MILES al honderden keren aangifte gedaan voor voertuigen waarbij het MILES-logo is aangepast naar MILFS. Dat gaat vaak niet heel erg zorgvuldig, waardoor de lak van de voertuigen ook is beschadigd. Dat is dan weer niet tof.

Via: AD Auto

Fotocredit: creatieve uitspatting op een busje, door via Reddit.