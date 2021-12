Je staat niet voor aap met een Panamera, Cayenne of Taycan op het circuit

En als mensen je toch voor gek verklaren door met een Porsche Panamera, Cayenne of Taycan op het circuit te gaan kun je ze verwijzen naar de Track Precision App.

De Duitse autofabrikant Porsche heeft een uitstekende line-up aan modellen als het gaat om diversiteit. De Panamera voor wie op zich is naar een luxe daily, tot de volbloed autoliefhebber met de GT3. Maar volgens Porsche mag je ook gerust met een Panamera, Cayenne of Taycan het circuit op. Die ‘erkenning’ is gekomen met een update voor de Porsche Track Precision App (PTPA).

In het verleden was PTPA al beschikbaar op de Porsche 911- en 718-modellen. Daar komen nu de Cayenne, Panamera en Taycan bij vanaf modeljaar 2022. Een vereiste is wel dat je het Sport Chrono Package hebt. Met de Track Precision App heb je een virtuele coach op het circuit. Het is ontwikkeld om je een betere rijder op de baan te maken. De app helpt onder meer het juiste rempunt te vinden voordat je de bocht induikt. Ook worden fouten vanuit de berijder ontdekt. Stapje voor stapje helpt de Porsche Track Precision App je de limiet op te zoeken van jezelf en de auto.

Voor iedereen die ook maar een beetje affiniteit heeft met tech is het een leuk speeltje. De app leest onder meer de snelheid, het toerental, de remkracht, stuurinrichting en andere data uit tijdens een rit op het circuit. Die data wordt vervolgens geanalyseerd met de app. Volbloed trackdays zul je niet gaan rijden met je Porsche Panamera, Cayenne of Taycan op het circuit, maar het is leuk dat je een rondje kunt analyseren met de Track Precision App.