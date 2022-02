GTA VI officieel aangekondigd en bevestigd!

YES! Eindelijk, GTA VI is officieel aangekondigd komt er dan nu echt aan!

Gamers heb je in allerlei soorten en maten. Het prototype van een 14 jarige jongen die boven op zijn zolderkamer een koninkrijk opbouwt met een muis en joystick is al lang achterhaald. Games bestaan al sinds de jaren ’70 dus velen zijn er mee opgegroeid.

In het geval van de petrolheads is het vaak dat men de racegames speelt. Van puur vermaak (Mario Kart) tot simulatie. Voor de petrolhead gamer is er goed nieuws, want er komen een paar toptitels aan. Op 4 maart wordt Gran Turismo 7 gelanceerd. Dat moet dan echt de titel der titels worden.

Sinds GT4 heeft Polyphony Digital er moeite mee gehad om weer echt een dijk van een racegame neer te zetten. De voortekenen zijn heel erg goed.

GTA VI officieel aangekondigd

Maar er is nog meer goed nieuws, want GTA VI is bevestigd! Jazeker, na maanden c.q. jaren geruchten opvangen is het hoge woord eruit. Rockstar, de makers van de GTA-serie, heeft het namelijk bevestigd op hun website.

Rockstar wil dat de volgende game significant beter is dan de vorige. Dat wordt lastig, want GTA V was een absoluut meesterwerk. De game wordt nog altijd heel erg veel gespeeld, mede door een constante stroom van updates. In plaats dat je een tientje moet betalen voor een auto die in de vorige titel zat (Forza Motorsport…), zijn de updates in GTA V gratis!

Releasedatum

Uiteraard is er nog geen releasedatum bekend. Wel kan Rockstar bevestigen dat ze al goed onderweg zijn met de ontwikkeling van GTA VI. Vanaf nu gaat Rockstar geregeld nieuws loslaten over de nieuwe titel. Net zoals ze dat destijds met GTA V hebben gedaan. Met GTA VI en Gran Turismo 7 onderweg kunnen de oudere jongeren weer een weekje vrij nemen van werk! Nu nog even hoofdredacteur @michaelras overtuigen…

