Nieuw record brandstofprijs! Einde niet in zicht

Het artikel dat je liever niet wil lezen. Er is wéér een nieuw record qua brandstofprijs

Het houdt niet op, niet vanzelf. De brandstofprijzen zijn weer eens ongekend aan het stijgen. Het zal jullie vast wel zijn opgevallen dat zelfs de locaties die voorheen goedkoop waren, dat nu niet meer zijn.

We hebben namelijk een verrassing voor je: die brandstofprijs schiet door het dak. Sterker nog, United Consumers meldt dat er vandaag een nieuw record gebroken is. In hoeverre je daar blij mee kunt zijn is een tweede natuurlijk.

Nieuw record brandstofprijs

De gemiddelde landelijke adviesprijs van benzine is afgelopen zaterdag opgelopen tot 2,158 euro per liter. Dan kun je misschien denken: dan ga ik maar diesel rijden! Ha! Dan ben je ook in financieel opzicht het bokje, want de advies literprijs voor diesel is 1,846 euro per liter. Dat is een stijging van 28 procent ten opzichte van vorig jaar rond dezelfde periode.

De redenen voor de stijgingen zijn legio. Eerst was het omdat de OPEC-landen kunstmatig de productie laag hield vanwege de lage vraag. Dat kwam door de eerste Covid-19-lockdowns. Dat deed de prijs stijgen. Nu stijgt de vraag, maar is de productie relatief laag. Dat niet alleen, de niet al te gezellige sfeer op de grens tussen Oekraïne en Rusland drijven de prijs nog verder op.

Geen daling verwacht

De prijzen zullen niet snel gaan dalen, is de verwachting. Naast het feit dat er mogelijke sancties vanuit de EU komen richting Rusland, zijn er namelijk meer dingen die meespelen. Zo is de dollar meer waard aan het worden ten opzichte van de euro.

Hierdoor is het voor Europa om olie te kopen: dat wordt altijd afgerekend in dollars. Ten slotte is er nog een flinke inflatie, dus genoeg redenenom aan te nemen dat brandstof nog wel eventjes duur blijft.

Met dank aan Niek voor de tip!