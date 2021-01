Originele Tucson nu een stuk sportiever (265 pk) - Autoblog.nl

Met deze dikke Tucson maak je de blits. Je kan ‘m zelfs krijgen met 265 briesende paarden!

Met de Tucson had Hyundai in 2004 een briljante zet gedaan. Alle voordelen van een crossover als de Santa Fe, maar dan kleiner. Om een of andere reden duurde het vrij lang voordat de (met name Europese) concurrentie het idee zelf toe ging passen.

Hyundai Tucson N-Line

Inmiddels zitten we op de vierde generatie van de populaire crossover. De vorige generatie was keurig, doch een tikkeltje generiek. Dat kun je van de huidige Tucson niet zeggen. Dat is een welhaast unieke auto geworden. De sportieve Hyundai Tucson N-Line doet daar nog een schepje bovenop.

Agieler

Natuurlijk is het uiterst dubbel om een crossover sportiever te maken, maar het is nu eenmaal wat de markt wil. De N-Line zit een beetje tussen de gewone modellen in de echte Hyundai N-modellen. Toch is dit model ietsje sportiever ten opzichte van de reguliere Tuscons. Het onderstel is opnieuw afgestemd voor een betere wegligging. Volgens Hyundai is de auto nu ook een stuk agieler dan voorheen. Het ECS-systeem (de elektronica voor het onderstel) is opnieuw gekalibreerd. Dit moet ook koetswerkbewegingen tegen gaan als je een potje gaat boenderen.

Aangepaste besturing

Dat niet alleen, ook het stuurgedrag is verbeterd. De stuurinrichting is namelijk aangepast. Dit moet ervoor zorgen dat de auto beter reageert op de input van de bestuurder. Aanpassingen aan het onderstel en de besturing zijn best bijzonder bij een dergelijke auto met een dergelijk pakketje. Normaliter is het dikke bumpers en grotere wielen met een paar badges.

Bodykit

Natuurlijk krijg je dat óók bij de Hyundai Tucson N-Line. Er zijn dubbele uitlaten, een dikkere bodykit en de verplichte grote 19″ lichtmetalen velgen. Helemaal nieuw én uniek voor deze uitvoering is de kleur: Shadow Gray. Je kan kiezen voor een dak in Phantom Black. Naast de nieuwe grijze kleur is de N-Line leverbaar in Engine Red, Polar White, Sunset Red, Dark Knight, Shimmering Silver en Phantom Black. Bij die laatste twee is het zwarte dak niet mogelijk.

Interieur

Ook in het interieur is het een en ander aangepast. Denk aan de sportstoelen met rode stiksels en de N-Line logo’s. Daarnaast heeft de Hyundai Tucson N-Line wat hoogglans zwarte afwerking. Helemaal volgens de mode dus.

Dan de motoren van de sportieve Tucson. De deze versie loopt geen streep harder dan een andere Tucson. Er is keuze uit een 1.6 T-GDI motor met 48V-ondersteuning. Deze levert 150 pk. Een stapje hoger staat de 1.6 T-GDI Hybrid met 230 pk. De topper is de 1.6 T-GDI PHEV, met 265 pk.

Video Hyundai Tucson N-Line

Uiteraard zijn er ook bewegende beelden:

De Hyundai Tucson N-Line is vanaf de lente leverbaar.