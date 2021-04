Hyundai Santa Cruz is een Tucson als pickup - Autoblog.nl

Vond jij het gebrek aan een uitwendige bagageruimte nou het enige echte probleem met de Tucson? Dan is de Hyundai Santa Cruz vanaf nu jouw favoriete nieuwe werkpaard.

Hyundai is groter dan ooit en dat is deels te danken aan hun gemaakte stappen in Europa. Ze gingen van budgetmerk naar serieuze speler op onze markt met gewaagde keuzes. De nieuwe Tucson is bijvoorbeeld een erg bijzonder ontworpen auto. In de VS is Hyundai ook lekker bezig en heeft daar ook een mooi arsenaal neergezet. Met allerlei verschillende autotypes, waarbij misschien wel de meest belangrijke auto wordt vergeten.

Santa Cruz

De Hyundai Santa Cruz is hier om dat op te lossen. Want waar houden Amerikanen nou écht van? Pickup trucks natuurlijk! De Santa Cruz is een ‘kleine truck’, concurrenten voor de auto zijn dan ook vooral auto’s die net onder de populaire F-150 zitten. Zoals de Toyota Tacoma en Ford Ranger. Een nog directere concurrent voor de Hyundai Santa Cruz is de Honda Ridgeline, omdat deze pickup van Honda net als de Santa Cruz een ‘unibody’ is. Dat betekent dat de auto één geheel is. Dat geheel komt overigens veel overeen met de Tucson en dat is te zien. Niet alleen qua formaat, ook de bijzondere grille met koplampen die ‘doorlopen’ vanuit de grille is met dank aan de crossover-broer.

Formaat

De Hyundai Santa Cruz is wel iets flinker dan de Tucson: 4.970 mm lang met een wielbasis van 3.004 mm. De Santa Cruz is een ‘unibody pickup’, wat betekent dat de auto één geheel is en geen carrosserie op een los (ladder)chassis. Het cabinegedeelte is grotendeels gelijk aan de Tucson, datzelfde geldt voor het interieur.

Bed

Het bed van de Santa Cruz is 1.323 mm lang. Genoeg ruimte voor van alles en nog wat, maar wel dus in de open lucht. Mocht je spullen iets beter willen verstoppen, dan zit er onder het bed ook nog een opslagplek.









Motor

Er komen twee uitvoeringen van dezelfde motor. De motor in kwestie is de 2.5 SmartStream van Hyundai die in standaard vorm 190 pk levert. Deze motor vind je in de VS ook in de Tucson. Aldaar komt deze motor ook als hybride, maar dat wordt de Santa Cruz bespaard. In de pickup krijg je wel een versie van de 2.5 die een stapje hoger staat. Deze levert 275 pk doordat er op het blok een turbo zit. De Hyundai Santa Cruz krijgt aandrijving op alle vier de wielen en de versnellingsbak is een achttraps DCT.

De Hyundai Santa Cruz is voor Amerikanen, door Amerikanen. Hij wordt gebouwd in Alabama en is ontworpen door designers in Californië. Hij slaat ons land (en continent) helaas over. Voor de Amerikanen onder ons: de Hyundai Santa Cruz wordt tegen het einde van dit jaar beschikbaar.