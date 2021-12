Maken of kraken: Hyundai Tucson met widebody

De nieuwe Hyundai Tucson is al geen muurbloempje, maar het kan nog opvallender.

Eigenaren van compacte cross-overs zijn meestal geen mensen die een hoop geld gaan stukslaan op modificaties. Heel gek is het daarom niet dat er weinig aftermarket spulletjes beschikbaar zijn als je bijvoorbeeld een Hyundai Tucson hebt.

De Duitse tuner Prior Design is toch aan de slag gegaan met de Hyundai Tucson. Normaal houden ze zich vooral bezig met dik Duits spul, maar eerder zagen we van hen ook al een Dacia Duster.

Nu laat Prior Design een Hyundai Tucson zien die een complete widebody heeft gekregen. En dat staat niet eens zo misplaatst. Een Tucson heeft standaard al een vrij agressief design, dus wat extra opsmuk kan er ook nog wel bij.

Deze widebody Hyundai Tucson bestaat alleen nog maar digitaal, want het is nog een proefballonnetje van Prior Design. Toch zou het zomaar kunnen dat de tuner deze bodykit echt gaat leveren als er genoeg animo is. De bodykit voor de Dacia Duster kwam er namelijk ook, nadat er veel positieve reacties op kwamen.

Op motorische upgrades hoef je niet te rekenen, dus het gaat hier puur om uiterlijk vertoon. Als PHEV heeft de Tucson trouwens 265 pk en 350 Nm koppel, dus je staat niet helemaal voor lul bij het stoplicht.

Is deze bodykit een briljant idee van Prior Design of moeten ze deze auto vooral digitaal houden? Roept u maar!

Afbeeldingen: Prior Design