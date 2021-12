F1-coureurs vinden Verstappen de BESTE F1-coureur!

Daarmee lijkt de mening van de F1-coureurs te stroken met die van alle niet-Britse toeschouwers.

In Nederland zijn we erg onder de indruk van de prestaties van Max Verstappen. De afgelopen jaren liet hij meerdere malen zien uit het juiste hout gesneden te zijn, maar dit jaar had hij eindelijk een auto waarmee het waar kon maken.

Uiteraard vinden wij het allemaal ’terecht’ dat hij wereldkampioen is geworden. Ja, in de finale had hij wat geluk, uiteraard. Alsnog moet je het dan wel eventjes flikken om Hamilton zo aan de kant te zetten. Dat niet alleen, de Nederlander heeft de nodige tegenslag gehad.

F1-coureurs vinden Verstappen het beste

Het lijkt erop dat de coureurs dat ook denken. Want net als de teambazen mochten de heren coureurs (er zijn nog geen dames, anders hadden we het anders geformuleerd) punten uitdelen. Het systeem is heel erg simpel. Alle coureurs stuurden hun top 10 op.

Op basis van die lijstjes werden de punten verdeeld. Dat gebeurt net zoals met de ‘echte’ punten. De nummer 1 krijgt 25 punten, de nummer 2 18 punten, de nummer 3 15 punten et cetera. Daarbij moeten we wel vermelden dat niet alle coureurs hebben meegedaan.

Top 10

De twee coureurs van Alfa Romeo (Giovinazzi en Räikkönen) en Red Bull (Pérez en Verstappen) hebben alle vier géén lijstje ingeleverd. Mocht je denken dat Lewis Hamilton zich er ook niet mee bezig heeft gehouden, dan heb je volkomen gelijk. Ook LH44 (#grateful!) had geen zin om te zeggen dat Verstappen het beste was.

De lijst der lijsten aldus de coureurs is als volgt:

Max Verstappen Lewis Hamilton Lando Norris Carlos Sainz Charles Leclerc Fernando Alonso Pierre Gasly George Russell Esteban Ocon Mick Schumacher

Wat valt op? Schumacher in de top 10! De Duitser eindigde als 19e in het kampioenschap. Echter, volgens de coureurs heeft hij uitstekend gepresteerd. Ondanks een raceoverwinning en een sterke tweede seizoenshelft staat Ricciardo er niet in.

Het tweede garnituur van Red Bull en Mercedes (Pérez en Bottas) ontbreken eveneens. Daarbij is er geen Aston Martin- of Alfa Romeo-coureur in de top 10 te vinden. Ook hier is duidelijk dat Carlos Sainz en Leclerc bijzonder aan elkaar gewaagd zijn.