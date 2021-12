Dit kost de aflopende daklijn van de Volkswagen ID.5

We hebben de prijzen van de Volkswagen ID.5, oftewel de Volkswagen ID.4 ‘Coupé’.

Volkswagen begon voorzichtig met de e-Up en de e-Golf, maar met de ID-modellen zijn de Duitsers een compleet nieuwe koers ingeslagen qua EV’s. De designers kregen daarbij carte blanche.

De ID-line-up bestond in eerste instantie uit de ID.3 en ID.4. Nu wordt de ID.5 aan dit rijtje toegevoegd. Puur op basis van de naam zou je denken dat dit een compleet nieuw model is, maar niets is minder maar. Het is vooral een ID.4 waar een stukje dak vanaf gehaald is.

15 jaar geleden leek zo’n idee nog krankjorum, maar inmiddels weten we wel beter. Een coupé-SUV kan gewoon scoren. Na de Taigo is de ID.5 de tweede coupé-SUV van Volkswagen. In ieder geval de tweede die in Nederland te krijgen is.

Als je denkt dat de ID.5 minder praktisch is dan de ID.4 heb je het trouwens mis. In de dikke kont van de ID.5 kun je namelijk méér bagage kwijt dan in de ID.4: 549 liter in plaats van 543 liter. Het verschil is minimaal, maar toch. De hoofdruimte achterin is wel minder, maar gelukkig zijn kinderen meestal niet zo lang.

De Volkswagen ID.5 is vanaf vandaag te bestellen en dat betekent dat we ook de prijzen kunnen delen. De ID.5 is er vanaf €48.590. Voor dat bedrag heb je de ID.5 Pro met 174 pk en een 77 kWh-accu. Deze combinatie is niet in de ID.4 te krijgen, maar voor €46.990 heb je een ID.4 met dezelfde accu en meer vermogen (204 pk).

De topversie van de ID.5 is ook meteen leverbaar. We hebben het dan over de GTX. Deze heeft twee elektromotoren die goed zijn voor 299 pk. Aan de GTX hangt een prijskaartje van €55.690. De ID.4 GTX met dezelfde specificaties kost €2.700 minder.

De ID.5 is dus niet voor degenen die het meeste waar voor hun geld willen hebben. Maar dat geldt voor de meeste coupé-SUV’s. Voor ‘sportieve’ looks zijn mensen nu eenmaal bereid wat dieper in de buidel te tasten.

Je kunt de Volkswagen ID.5 per direct configureren en bestellen. Half maart worden de eerste exemplaren bij de dealers verwacht.