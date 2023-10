Oud vs. nieuw: BMW X2

Deze keer is het niet ‘zoek de verschillen’, maar ‘zoek de overeenkomsten’.

Als BMW met een nieuw ontwerp komt is het altijd weer een verrassing. Meestal een onaangename, maar het is in ieder geen saaie boel. Vandaag kregen we wederom een interessant ontwerp voorgeschoteld: de nieuwe X2, die totaal anders is dan zijn voorganger.

Dat komt niet helemaal als een verrassing want we wisten al dat de nieuwe X2 een echte coupé-SUV zou worden, waar zijn voorganger dat nog niet was. De daklijn is echter niet het enige verschil: ook de voor- en achterkant zijn flink op de schop gegooid. Tijd om de oude en de nieuwe X2 naast elkaar te zetten, om te kijken hoe groot de verschillen precies zijn.

Het eerste wat opvalt aan de voorkant is natuurlijk de grille, die flink in omvang is toegenomen. Dat niet alleen, de nieren hebben ook een opvallende vijfhoekige vorm. Daarmee laat de X2 zien dat het nu een mini-X6 is, want zijn grote broer heeft ook deze grille.

Aan de zijkant zien we toch nog een overeenkomst tussen de oude en de nieuwe X2: de raampartij is vrijwel identiek. Dat de nieuwe X2 toch een aflopende daklijn heeft zit ‘m in de extra overhang aan de achterkant. Daarmee is de nieuwe X2 19,4 centimeter langer, terwijl het qua wielbasis maar 2 centimeter scheelt.

De achterkant van de nieuwe X2 is wel weer compleet anders. Sterker nog: van achteren is de auto eigenlijk nauwelijks te herkennen als BMW. Als het een nieuwe cross-over van Peugeot was geweest hadden we het ook geloofd. Dat komt vooral door de nieuwe achterlichten, die we nog niet eerder hebben gezien bij BMW.

Qua interieur zijn de veranderingen allemaal wat minder schokkend. Ja, het dashboard is helemaal anders, maar dat mag geen verrassing zijn. Het interieur is namelijk identiek aan dat van de X1. Uiteraard zien we ook hier het Curved Display van BMW terug.

Goed, we hebben de oude en de nieuwe X2 naast elkaar gezet. Dan is het nu aan jullie om een oordeel te vellen. Had BMW bij de hatchback-vorm van de vorige X2 moeten blijven, of is zo’n coupé-SUV toch wel dik? Roept u maar.