Oud vs. nieuw: Lamborghini Aventador vs. Revuelto

Jullie mogen het zeggen: is de nieuwe Lamborghini Revuelto een verbetering ten opzichte van de Aventador of niet?

Een onthulling van een daadwerkelijk nieuwe supercar van Lamborghini is een zeldzame aangelegenheid. Er zijn wel een hoop onthullingen van Lamborghini, maar dit zijn altijd afgeleiden van bestaande modellen. Voor het eerst sinds de Huracán mochten we vorige week een compleet nieuwe sportauto van Lamborghini verwelkomen: de Revuelto.

De Revuelto is de langverwachte opvolger van de Aventador, die vorig jaar met pensioen mocht. Collega @willeme kon jullie vorige week al op de hoogte brengen van alle info over de nieuwe Revuelto. Vandaag zetten we de auto naast zijn voorganger om te kijken of de Revuelto een vooruitgang is in visueel opzicht.

Een van de eerste dingen die opvallen als je de auto’s naast elkaar zet is dat de verhoudingen vrijwel identiek zijn. De voorruit lijkt één op één overgenomen en ook de A-stijl en de daklijn zijn vrijwel identiek. Lamborghini is dus duidelijk niet met een blanco papier opnieuw begonnen.

De Aventador oogt nog steeds heel fris voor een model uit 2011, maar de voorkant van de Revuelto oogt toch een stuk moderner. De koplampen die opgaan in het zwart van de voorbumper en de Y-vormige dagrijverlichting geven de Revuelto een futuristische uitstraling.

Van de zijkant bezien lijkt het design van de Aventador toch iets beter te kloppen. Er zit een mooie stijgende lijn in (letterlijk), die begint bij de voorbumper en doorloopt tot de heupen. Het lijnenspel van de Revuelto is een stuk minder vloeiend, met de opvallende zigzaglijn in het midden. Het lijkt alsof de auto door de helft is gebroken en weer slecht aan elkaar gelijmd.

Aan de achterkant zijn de veranderingen het meest drastisch. Hier is weinig Aventador meer in te herkennen. De Y-vorm in de achterlichten is zo’n beetje het enige terugkerende thema. De ontwerpers van de Revuelto hebben volgens principe ‘more is more’ gewerkt, want de achterkant is extreem druk in vergelijking met de Aventador.

Dat geldt niet voor het interieur, dat juist iets rustiger is geworden. Dat komt voornamelijk door het feit dat een groot deel van de knopjes zijn vervangen door een horizontaal scherm, wat vrij bescheiden afmetingen (8,4 inch) heeft voor hedendaagse begrippen. De passagier heeft zijn eigen schermpje in de Revuelto, á la Ferrari.

De interieurontwerpers hebben er wel iets unieks van weten te maken, doordat de middenconsole en de middentunnel niet met elkaar verbonden zijn. Ook de driehoekige vorm bovenop het dashboard is een bijzondere vondst.

Nu jullie de auto’s direct naast elkaar hebben gezien, is het tijd om de hamvraag te beantwoorden: is de Revuelto een waardige opvolger van de Aventador, die zijn voorganger doet verbleken? Of is de Aventador alleen maar mooier geworden met de introductie van de Revuelto? Zeg het maar!