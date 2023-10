Vanaf 2025 zijn alléén EV’s nog welkom in centrum Stockholm

Niet Amsterdam, maar Stockholm gaat als eerste benzine- en dieselauto’s weren uit het centrum.

Als je nog lekker met een CO 2 -uitbrakende auto rond wil rijden mag dat voorlopig nog gewoon. Zelfs in 2035, als er uitsluitend EV’s nieuw verkocht mogen worden. Er bestaat echter wel de kans dat je op bepaalde plekken alleen nog maar welkom bent als je met een EV komt. Of met het OV.

Dat is niet iets wat zich in een verre toekomst af gaat spelen, want er is een stad die al op korte termijn benzine- en dieselauto’s gaat weren. Het is in dit geval niet Amsterdam dat voorop loopt, maar Stockholm. Het centrum van de Zweedse hoofdstad is vanaf 2025 verboden terrein voor benzine- en dieselautos.

De extreme milieuzone omvat dure winkelstraten en eveneens dure kantoorgebouwen. Als je bij Louis Vuitton wilt gaan shoppen met je G 63 AMG kun je overigens nog wel gewoon parkeren in de aangrenzende wijk Östermalm.

Met deze maatregel gaat Stockholm nog een stapje verder dan Londen. Die wil ook graag zoveel mogelijk vervuilende auto’s weren, maar laat de eigenaren alleen een toeslag betalen. Je komt dus nog steeds volop revvende Aventadors tegen in het centrum.

In het centrum van Stockholm dus niet. Daar zal vanaf 2025 een serene rust heersen. Je zult alleen nog gezoem horen. Oh ja, en de motoren van politieauto’s en ambulances, maar die worden toch overstemd door de sirenes.

Hulpdiensten zijn overigens niet de enige uitzonderingen. Als je invalide bent mag je wel gewoon de binnenstad komen vervuilen. En met bestelwagens wordt ook wat soepeler omgegaan, want die mogen ook hybride zijn in plaats van volledig elektrisch.

Stockholm is de eerste stad met zo’n strenge milieuzone, maar het zal ongetwijfeld niet de laatste zijn. Het is een kwestie van tijd voordat andere steden, Amsterdam bijvoorbeeld, dit voorbeeld zullen volgen. Gelukkig komen er een elektrische Range Rover en een elektrische G-Klasse, zodat je alsnog in stijl kunt arriveren op de P.C. Hooftstraat.

Foto: Een Singer, door @svdv gespot in de straks verboden zone in Stockholm