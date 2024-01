Oud vs. nieuw: Volkswagen Golf faceli

We zetten de Golf 8 en de nieuwe Golf 8.5 naast elkaar, voor een ouderwets potje ‘zoek de verschillen’.

Bij een nieuwe Volkswagen moet je altijd drie keer kijken om de verschillen te zien, en dat geldt nog meer voor een facelift. Daarom kan het geen kwaad om de vernieuwde Volkswagen Golf eens naast de ‘oude’ Golf te zetten, voor een één op één vergelijking.

In het donker zal de vernieuwde Golf nog het best te herkennen zijn, want deze auto heeft nu een verlicht logo. Dat is geen accessoire van AliExpress, maar gewoon een origineel logo. Het is wel optioneel, dus niet iedere Golf 8.5 zal het hebben.

Het is weliswaar een subtiele facelift, maar als je goed kijkt zie je dat er meer is veranderd dan alleen het logo. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe koplampen, die naadloos overgaan in de grille. Die lijkt daardoor extra breed. De voorbumper is ook opnieuw vormgegeven.

Als je achter een Golf rijdt gaat het heel lastig worden om te zien of het de nieuwe is. De achterlichten zijn qua vorm nog precies hetzelfde, alleen de indeling van de LED-lampen is iets anders. Voor degenen die een hekel hebben aan nepuitlaten is er goed nieuws: die zijn verdwenen op de Golf 8.5.

Met het uiterlijk van de Golf 8 was verder niet zoveel mis, dus het is logisch dat Volkswagen daar niet te veel mee gerommeld heeft. Op het interieur was echter wel de nodige kritiek. Wat is er daar veranderd?

Het interieur ziet er eigenlijk nog precies hetzelfde uit, op één ding na: er is nu een groter scherm (10,4 inch of 12,9 inch), wat pontificaal op het dashboard is geplaatst. Verder zijn de sliders op het stuur vervangen door fysieke knoppen, maar dat zie je niet op deze foto’s.

De veranderingen zijn dus – zoals gewoonlijk – heel subtiel, al hebben we er toch een paar kunnen vinden. Of deze veranderingen ook verbeteringen zijn? Dat mogen jullie laten weten in de reacties!