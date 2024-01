Volkswagen Golf 8.5 – minder sliden, meer knoppen

De Volkswagen Golf 8 heeft een facelift gekregen, dit is de 8.5!

Nu al? Dat is het gevoel dat de Volkswagen Golf 8.5 misschien bij je oproept. Gevoelsmatig is de mk8 er nog niet zo lang. Dat heeft er vooral mee te maken dat de ooit zo geliefde Golf niet meer de verkooptopper is zoals dat vroeger wel was. De Golf 8 zie je regelmatig rijden, maar de 7.5 vult nog veel meer het straatbeeld in ons land. Mede door de komst van de ID3 en ID4 is het landschap anders geworden.

De Volkswagen Golf 8 gaat echter al sinds 2019 mee. Het is dus zeker wel terecht dat het merk uit Wolfsburg nu met een update komt voor de hatchback. Het model heeft ze geen windeieren gelegd. Sinds de introductie van de Golf zo’n 50 jaar geleden zijn er 37 miljoen exemplaren van verkocht.

Het model staat op de MQB evo matrix. Al sinds de Volkswagen Golf 7 en bijvoorbeeld ook de Audi A3 produceert VAG op deze modulaire techniek. Van de Polo tot de Atlas: alle modellen maken dankbaar gebruik van deze matrix. De Golf 8.5 staat op de nieuwste geëvolueerde variant, vandaar ook de naam MQB evo.

Interieur

De Golf 8 kreeg met zijn introductie nogal wat kritiek te verduren. Er waren klachten over onder andere een traag reagerend infotainmentscherm en te weinig knopjes en te veel aanraakgevoelige knoppen. De Duitsers hebben naar de kritiek geluisterd en sterke verbeteringen doorgevoerd met de Volkswagen Golf 8.5 facelift.

In het interieur zit een compleet nieuw 12.9 inch groot systeem met onder andere een verbeterde processor. Haperingen of trage reacties moeten nu echt verleden tijd zijn. De touch sliders zijn verbeterd en op het stuur zitten daadwerkelijke fysieke knoppen. Aan de hand van updates kan Volkswagen het systeem blijven verbeteren. Ze noemen het Modulaire Infotainment Matrix van Volkswagen (MIB4).

Je herkent de Volkswagen 8.5 aan de vernieuwed huisstijl van het merk. Natuurlijk zijn er nieuwe LEDs, met bijvoorbeeld 3D achterlichten en optioneel Q.LIGHT LED-matrix voor. Er is een doorlopende lichtunit en optioneel kun je zelfs het Volkswagen logo verlicht krijgen. Tevens is een heads-up display optioneel mogelijk.

Exterieur

Aan de zijkant van de auto -op de voordeur onder de zijspiegel- zit nu een grote losse badge geplakt in het geval van de R-Line, GTE en GTI-modellen. Ook nieuw is de voorbumper en het feit dat de R-Line, GTE en GTI-modellen voorzien zijn van een dak met zwarte lak.

Er zijn een reeks nieuwe wielen om uit te kiezen. In het geval van de Golf GTI heeft Volkswagen er nu voor gekozen om echte koolstofvezel interieuraccenten toe te passen. Dus geen plastic carbon look troep, maar het echte werk. Een gaaf detail.

Voor wie niet kan inparkeren (wat doe je in een auto?) is het goed om te weten dat de 8.5 technologie aan boord heeft voor automatisch zelf parkeren. In de praktijk is dit meer een gimmick: zelf parkeren gaat gewoon sneller.

Motoren

Qua aandrijflijn zijn er zes aandrijflijnen. Ze komen niet allemaal naar Nederland, zoals de diesels. Belangrijker voor de Nederlandse markt zijn de eHybrid mild hybride en plug-in hybride modellen. Volkswagen is de liefhebber niet vergeten met de GTI Clubsport. Het model komt verkrijgbaar als zowel hatchback als variant. In een later stadium komt er ook weer een volbloed R met 4MOTION vierwielaandrijving.

Volkswagen spreekt over 100 kilometer elektrische range in het geval van de PHEV dankzij een grotere 19,7 kWh accu. De oude PHEV had een kleinere 10,6 kWh accu. Opladen kan tot 11 kW, dat was 3,6 kW met de oude. Bovendien kunnen de zowel de eHybrid als de GTE tot 50 kW DC snelladen.

Het overzicht van motoren voor de Volkswagen Golf 8.5 check je hieronder.

Mild hybride

1.5 eTSI 115 pk – DSG

1.5 eTSI 150 pk – DSG

Plug-in hybride

eHybrid 204 pk – DSG

GTE 272 pk – DSG

TSI

1.5 TSI 115 pk – handbak

1.5 TSI 150 pk – handbak

2.0 TSI GTI 265 pk – DSG

Diesel

2.0 TDI 115 pk – handbak

2.0 TDI 150 pk – DSG

Introductie

De nieuwe Volkswagen Golf 8.5 verschijnt deze zomer op de markt. Prijzen en meer details volgen in een later stadium. Bekijk vooral de video waarin Wouter de nieuwe Golf in detail aan je voorstelt.