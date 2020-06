In deze video nemen twee generaties Audi RS6 het tegen elkaar op.

In een nek aan nek race zijn de Audi RS6 Avant C7 en de RS6 Avant C8 zeer gewaagd aan elkaar. Uiteindelijk lijkt het oude model aan het langste eind te trekken. Met name boven de 290 km/u is het de C7 die harder weet te pushen ten opzichte van de C8.

