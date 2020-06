Fernando Alonso doet Senna na in pick-up

Maar natuurlijk: Fernando Alonso doet Senna na, maar dan net even anders.

Het is een van de beste coureurs van zijn generatie. Misschien is het wel een van de beste coureurs aller tijden. In dit geval praten we het over pure snelheid. Niet zozeer de management-kwaliteiten om een goed team om je heen te bouwen.

Fernando Alonso

We hebben natuurlijk het over Fernando Alonso. Al snel in zijn lange carrière werd hij tweemaal wereldkampioen met Renault. Sinds die Spaanse inquisitie rekenden veel mensen op een dominante periode van Alonso. Die bleef uit, helaas. De Spanjaard had het bizarre talent om telkens nét het verkeerde team uit te kiezen.

Records

Nu is de Spanjaard bezig om allerlei andere records te breken. Na het winnen van de 24 uur van Le Mans is de Indy 500 voor de hand liggend: zo kan hij de Triple Crown behalen. Maar nu komt er een historische verantwoorde actie bij. Fernando Alonso doet Senna na, namelijk. Jazeker Alonso gaat namelijk ook een Japanse auto testen en finetunen.

Senna

Bij Ayrton Senna was het de NSX (NA1) waar de Braziliaan zijn advies over gaf. Volgens Senna was de NSX ietsjes te soft, waardoor de techneuten de NSX iets stijvere veren meegaven. Op basis daarvan zegt de hele wereld dat Senna eigenhandig de NSX heeft ontwikkeld. Hoe legendarisch is dat?

Toyota Hilux

Of de auto van Fernando Alonso net zo legendarisch wordt, valt te betwijfelen. Fernando heeft namelijk niet gekozen voor de Supra, GR Yaris of de 86. Nee, Alonso is een bedrijfswagen aan het testen. De tweevoudig wereldkampioen heeft de vernieuwde Toyota Hilux getest. Dat deed hij tijdens een test tijdens de training voor de komende Dakar rally.

2.8 Diesel

Of Alonso ook aanmerkingen had, weten we niet. Wel dat hij heel erg in zijn nopjes was met de Hilux. Logisch, want met navigator Marc Coma gaat hij de Dakar 2020 rijden in een Hilux. Wat we kunnen verwachten van de vernieuwde Hilux is niet bekend. Wel dat er een nieuwe 2.8 dieselmotor in komt te liggen. Dus mocht de vernieuwde Toyota Hilux over 50 jaar een gewilde klassieker zijn, dan weet je nu waarom.