Alfa Romeo: onze sportieve auto’s zijn ook comfortabel!

Kennelijk weet niemand dat Alfa Romeo’s zowel sportief als comfortabel zijn en is dát de reden dat niemand er eentje koopt.

Het is altijd een lastig compromis voor autofabrikanten. Maak ik mijn auto heel sportief of heel comfortabel? Het hart zegt sportief, het hoofd (en rug) zegt comfortabel. Voor een fabrikant als Alfa Romeo lijkt die keuze vrij eenvoudig: een Alfa koop je met het hart, dus moeten de auto’s sportief zijn.

Het probleem is alleen dat niemand daadwerkelijk een sportieve auto koopt. Althans, niet genoeg om Alfa Romeo te laten overleven. Dus wat willen ze doen? Meer klanten scoren door te focussen op de comfortabele kwaliteiten van Alfa Romeo’s. Dat is wat een woordvoerder tegen het Britse Autocar zegt.

Betekent dit nieuws dat Alfa’s comfortabele sloepen gaan worden? Nee, dat niet. Alfa’s moeten allebei zijn: comfortabel en sportief, aldus de woordvoerder. Al moet de autofabrikant meer gaan communiceren dat hun auto’s comfortabel zijn, zo zegt de woordvoerder, want kennelijk weet niemand dat nu. En dus koopt niemand een Alfa. Overigens viel ons in onze duurtest al op dat de Giulia zowel comfortabel als sportief kan zijn, dus wat dat betreft liegen ze niets.

Er is overigens nog iets dat Alfa wil gaan doen om meer klanten te scoren: een kleine, elektrische crossover. Dat deze er aan zat te komen, wisten we al. Nu schrijft Autocar dat dit in 2022 staat te gebeuren. Het idee is dat deze op hetzelfde platform komt te staan als bijvoorbeeld de Peugeot e-2008. Klinkt niet als het beste recept, een gerebadgede crossover Peugeot, gelukkig gaat Alfa dan ook het een en ander aanpassen onder de huid.

Zo zegt de fabrikant dat de crossover die onder de Tonale moet komen, een sportief autootje gaat zijn. Hopelijk gaat ie dus iets meer pit krijgen dan de 136 pk en 260 Nm die de elektrische Peugeot van onze rijtest maakte. Daarnaast moet de crossover ook ‘specifieke geluiden maken die een emotie bij zowel de auto als de bestuurder moet opwekken’. A-ha. Denk hierbij niet aan een nep motorgeluid, ‘in een Alfa is niks nep’. Wat voor geluid het dan wel gaat zijn, is niet geheel duidelijk. Alleen dat het ook een agressief geluid kan zijn, als de bestuurder daar om vraagt. Wij zijn benieuwd hoe dat over twee jaar gaat klinken.