Techniek: alles dat je moet weten over stickers

We kijken er allemaal naar, maar staan er niet bij stil. Daarom verdiepen we ons vandaag in de wondere materie van de sticker!

Eigenlijk is het best vreemd, dat we de onderdelen die we het meeste zien, juist het minste behandelen. Desmodromische klepbediening, VR6-motoren en hangende spoilers zijn voorbij gekomen de afgelopen jaren. Echter, datgene waar we altijd naar kijken, zijn we vergeten. Zeker op snellere auto’s als op raceauto’s zie je ze overal zitten: stickers! Waarom is dat eigenlijk? Dient het een hoger doel?

Eerst even een korte geschiedenisles. De sticker is uitgevonden door R. Stanton Avery. In 1935 ontwikkelde hij een stukje papier dat aan de ene kant een boodschap kon uitdragen, maar aan de andere kant (letterlijk) vast kon plakken aan een ondergrond naar keuze. Behalve zand. Dan terug naar het onderwerp, waarom worden ze geplakt op auto’s? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? En moet jij nu ook stickers gaan plakken op je auto?

Aerodynamica

Een sticker is super glad. Voel maar eens. De wind die over een auto gaat, moet zo min mogelijk weerstand hebben. Eigenlijk is de rekensom heel simpel: hoe meer stickers, hoe minder luchtweerstand. Des te hoger is de topsnelheid. Een duidelijk bewijs zijn BMW’s uit de M-divisie. Deze kunnen niet harder dan 250 km/u. Topsnelheid wordt bepaald door het vermogen, zou je zeggen. Dat klopt ten dele, een gelijkwaardige Alpina heeft minder vermogen, maar een veel hogere topsnelheid. Dat komt door de stickers, de Dekoset. Deze zorgen ervoor dat de auto makkelijker door de lucht kan klieven.

Meer vermogen

Naast een betere weerstand zorgen stickers voor een betere flow. Een goed voorbeeld is een cabrio. Ondanks dat je 120 km/u vooruit rijd, voel je dat er wind van achteren komt. Dat is een soort werveling. Die kun je op tegengestelde wijze creëren met een sticker. Als je deze monteert voor een luchthapper komt er meer lucht in de motor, het zogenaamde Ram-Air effect. Meer lucht in de motor is meer vermogen en dus een snellere auto.

Stickers maken je auto lichter

Ooit wel eens een sticker op je huid geplakt? Als je hem eraf trekt dan merk je dat er een weerstand is. Dat komt omdat de sticker gemaakt is van anti-materie. Net zoals alcohol werkt in je lichaam: dat onttrekt vocht. Bij stickers gebeurd eigenlijk exact hetzelfde, maar dan op minder grote schaal. Microscopisch kleine delen worden constant uit de auto onttrokken om zodoende via de sticker het luchtruim in te gaan. Natuurlijk, met een klein stickertje red je het niet. Maar kijk eens naar een raceauto? Inderdaad, daar zitten véél stickers op. En zoals wij weten, raceauto’s zijn licht.

Intimiderende factor

Nu gaan we even verder in de psychologie. Want het verschil tussen twee auto’s is niet de simpele rekensom tussen vermogen, koppel, transmissie, gewicht en aandrijving. Neen! Een belangrijke factor is de bestuurder. Je lichaam wordt aangestuurd door je hersenen. Bijna alles wat je doet is daar een reactie van. Nu is het door onderzoeksfilosoof Prenaile aangetoond dat we bij intimidatie minder goed kunnen functioneren. Dus als je naast een Shelby GT500 staat, verlies je het bij voorbaat. Dankzij de stickers raak je in een angstmodus, waardoor je je eigen gaspedaal niet volledig in kunt trappen. Daardoor leg je de sprintrace af, niet omdat je in de Mitsubishi Space Star van je moeder zit.

Bescherming

Met stickers heb je bijna geen een schade meer. Mocht er een botsing komen, dan is het immers niet de auto die beschadigd raakt, maar de sticker. Je kunt dan even snel de pitstraat in voor een nieuwe sticker, zodat je auto weer heel is. Ook voor getunede auto’s schijnt dit te werken. De meeste auto’s die het einde van een film halen, hebben stickers, niet zonder reden.

Nadelen:

Uiteraard is het niet alleen maar hossanna met stickers. Anders had elke auto ze natuurlijk wel gehad.

Bevestiging

Het bevestigen van een sticker is een extreem omslachtig karwei. Zeker met een wonderlijke motoriek is het welhaast een sinecure om de stickers naar behoren te kunnen bevestigen. De organismen die zorgen voor de aantrekkende beweging moeten met zorg geplaatst worden. Dankzij het definitieve karakter van de stickers kun je het maar een keer goed proberen. Dit is een zeer arbeidsintensief proces. Mochten de stickers verkeerd bevestigd worden, dan vallen alle bovenstaande voordelen in het niet. Erger nog: het kon ervoor zorgen dat de auto in onbalans komt.

Prijs

Stickers zijn schreeuwend duur. Daar merken wij over het algemeen niet zo heel veel van, omdat ze zwaar gesubsidieerd worden door overheden en bedrijven. Veelal voor propaganda doeleinden. Maar het verklaart wel waarom auto’s met stickers zo kostbaar zijn. Dat komt voornamelijk door die stickers. De stickers worden specifiek gemaakt voor de betreffende auto. De basisprijs voor een auto met stickers ligt belachelijk hoog, daarom zie je ze niet zo veel.

Lagere afschrijving

Ok, dit staat natuurlijk in relatie met bovenstaande. Je wil graag een auto met stickers, maar wachten op een aardige tweedehands auto met stickers wordt lastig. Kijk even naar auto’s die nog altijd veel waard zijn: de Porsche 911 GT3 RS, de Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR Tommi Makinen Edition, Alpina Roadster V8 S en de Ferrari 430 Scuderia. Het is echt geen toeval dat al die auto’s stickers hebben. Sterker nog, zonder stickers is de restwaarde lager. Dat komt omdat de stickers ervoor zorgen dat alle plaatwerkdelen beter op hun plaats blijven zitten en dat verhoogd de stijfheid. En dat laatste zorgt altijd voor meer lol.

Dit is een heel beknopte samenvatting in de wereld van de stickers. Uiteraard kunnen we nog veel verder in gaan op deze (anti)-materie, maar nu heb je een redelijk beeld waarom stickers zo vaak waren toegepast worden op snelle sport- en raceauto’s.