Autoverkoop oktober 2023: welke auto verkocht het best?

We hebben het antwoord, plus nog een paar leuke feitjes en weetjes omtrent de autoverkoop oktober 2023.

Nederland is een bijzonder land als het gaat om autoverkopen. We hebben niet een enorme autoindustrie die keihard voorrang krijgt, maar we zijn wel een redelijk welvarend westers land. Dit zorgt er namelijk voor dat onze inzending voor de Auto van het Jaar altijd het beste is (waarschijnlijk).

De autoverkopen in ons land gaan alle kanten op, zo ook in oktober van 2023. Het zijn niet allemaal verrassingen natuurlijk want van sommige auto’s weten we dat ze god verkopen. Daarbij moeten we jullie ook eventjes op het hart drukken dat maandelijkse cijfers nog weleens kunnen schommelen. Denk aan een schip vol met auto’s dat net wel (of net niet) in de maand gelost kan worden.

Autoverkoop oktober 2023

In beide gevallen hebben we van de Bovag een top 5 gekregen waarbij we kunnen zien welke merken en modellen er het beste verkopen in Nederland:

Top 5 merken in Nederland

Tesla is uit de Top 5 gekukeld en ook BMW staat nu niet meer in de top, in plaats daarvan mogen we Skoda en Hyundai welkom heten. Kia verkocht afgelopen maand nog beter dan augustus 2023. Volkswagen verkocht dik 400 auto’s meer in oktober dan de maand ervoor, feestje bij de importeur, dus

Top 5 modellen in Nederland

Hier zien we dat de Tesla Model Y flink heeft ingeboet aan populariteit. Of nou ja, misschien was de beschikbaarheid dus wat minder afgelopen maand. Gezien de enorme prijsverlaging die echt NET is doorgevoerd, verwachten we namelijk dat deze weer een paar plaatsjes zal gaan stijgen.

Verder bewijst de Kia Picanto dat het A-segment absoluut leeft, maar of het rendabel is, is een andere kwestie. De XC40 staat wederom in dit overzicht, wat best knap is voor zo’n dure premium crossover. Nederlanders zijn dus tóch rijk!