Ronaldo doet zichzelf nieuwe Rolls cadeau

Cristiano Ronaldo heeft met zijn nieuwe Rolls-Royce Dawn ook een prima kerst achter de rug.

Kerst zit er weer op. Iedereen viert dat weer anders. Als het gaat om cadeau’s heeft ook iedereen weer met een andere portemonnee te maken. Als je naam Cristiano Ronaldo is dan koop je bijvoorbeeld gewoon een Rolls-Royce Dawn met kerst. En zo geschiedde.

De V12 cabrio met plaats voor vier inzittenden is de nieuwste toevoeging aan het wagenpark van de Portugese voetballer. Op sociale media deelde hij en zijn vrouw Georgina Rodríguez beelden van de Rolls. Te zien is hoe de auto met een rode strik staat te wachten op de familie.

Naast een uitgebreid kerstdiner voor een haardvuurtje en een dozijn Louis Vuitton cadeau’s onder de kerstboom is de nieuwe Rolls-Royce Dawn van Cristiano Ronaldo de kerst op de taart. De voetballer had ongetwijfeld gelukkiger geweest met de wereldtitel voor Portugal, maar een nieuwe Rolls is natuurlijk een prima manier om het teleurstellende resultaat op het WK achter zich te laten.

Als je kijkt naar het wagenpark van Ronaldo voelt zo’n Rolls-Royce als wisselgeld. Van de voetballer is bekend dat hij onder andere een Bugatti Centodieci, Chiron en een Ferrari Monza SP1 bezit of heeft gehad.

De Rolls-Royce Dawn is uitgerust met een 6.5-liter V12, in de basis een blok van BMW. Het blok levert 563 pk en 740 Nm koppel. Mocht het een hagelnieuw exemplaar zijn dan heeft Ronaldo nog geluk. Zowel deze Dawn als de Wraith zijn nog gebaseerd op de oude Rolls-Royce Ghost en gaan volgend jaar uit productie. Sinds begin dit jaar zijn de orderboeken gesloten voor zowel de Wraith als de Dawn. De Ghost is inmiddels vervangen door een compleet nieuwe generatie.

Fotocredit: cristiano via Instagram Stories