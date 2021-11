Oude Suzuki Jimny wordt koddige pickup

Niet de nieuwste Suzuki Jimny maar wel een geinig project: de Yomper 4×4 is een compacte en capabele pickup.

Iedereen is lyrisch over de nieuwe Suzuki Jimny, omdat het een geinige offroader met retro-styling is. Dat neemt niet weg dat de Suzuki Jimny in vele generaties is geleverd. De vorige generatie heeft het net geen twintig(!) jaar volgehouden. En als je een capabele, goedkope en betrouwbare offroader zoekt, is dat misschien nog wel een betere koop.

Pickup

Stel nou dat je vindt dat de bagageruimte wat tegenvalt? Dan is er een oplossing. Die oplossing komt van het Britse Yomper 4×4. Dit kleine bedrijfje dat onder Samson Engineering LTD valt, gebruikte een oude Jimny als basis voor een geinig project. Een Suzuki Jimny maar dan als pickup.

Yomper 4×4

Er zijn twee versies van de Yomper 4×4 beschikbaar. De ene (links op bovenstaande foto) is een soort enkele cabine, maar dan met een grote bak achterop. Die is het meest praktisch, want de bak kan aan alle kanten open en de breedte neemt toe. De andere variant genaamd ‘Bergan’ is stiekem veel leuker.

Dat is namelijk een soort ‘unibody’ pickup, waar het pickup-gedeelte één is met de rest van de carrosserie. Volgens Yomper 4×4 was de grootste inspiratiebron voor deze variant de Subaru BRAT, wat een compacte doch capabele unibody pickup was van Subaru in de jaren ’80 en ’90. Deze krijgt ook nog de achterlichten en bumper van een Suzuki Jimny mee, waardoor het iets meer één geheel lijkt. Yomper 4×4 is een aantal jaar bezig geweest om deze carrosserie helemaal op maat te ontwikkelen.

Blijft een Jimny

Niet alleen de styling van de Yomper 4×4 modellen komt grotendeels van de Jimny, ook vormde de kleine offroader van Suzuki de basis voor de motor. Dat is namelijk dezelfde 1.3 zestienklepper die je in reguliere Jimny’s ook krijgt. Het chassis is wel helemaal opnieuw gebouwd met versterkingen in de dragende delen, waardoor beide modellen van Yomper 4×4 een laadvermogen van zo’n 500 kg hebben. In Engeland mag je ze gewoon op kenteken zetten en tellen ze zelfs als lichte bedrijfsauto. In Nederland is het vast ook mogelijk om deze auto op grijs kenteken te krijgen. Prijzen zijn nog niet bekend, maar ze worden geschat op ongeveer 20.000 pond.