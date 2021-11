Gespot: vernieuwde BMW X7 brengt bezoekje aan Nederland

De BMW X7 krijgt een ingrijpende facelift en dat belooft weinig goeds.

Als je Autoblog een klein beetje gevolgd heb weet je dat BMW druk bezig is met modellen die aan de bovenkant van het gamma komen. Er zit bijvoorbeeld een elektrische vlaggenschip aan te komen (de i7) en een heuse super-SUV (de XM). Verder kunnen we ook nog een nieuwe 7 Serie verwachten.

Er is nog meer nieuws over de topmodellen van BMW, want ook de X7 gaat een facelift krijgen. We kunnen zelfs wel zeggen: een ingrijpende facelift. Autoblog-lezer @autogek kwam de vernieuwde BMW X7 alvast tegen, in ’s Gravenzande of all places.

Deze keer is niet de grille de grootste verrassing. De X7 had namelijk al een grote grille en die lijkt niet heel veel gegroeid te zijn. Toch krijgt de X7 een heel ander vooraanzicht, want we zien koplampen die opvallend laag zitten.





Het is lastig te zien op deze foto’s, maar de BMW X7 zal met de facelift waarschijnlijk gespleten koplampen krijgen. Die zagen we ook al voorbijkomen op spyshots van de XM. Op de teaser van de Concept XM waren die trouwens weer niet te zien. Hoe dan ook: de koplampen beloven minstens zo controversieel te worden als de grille.

De achterkant van de X7 is ook flink ingepakt, maar daar lijken de wijzigingen minder drastisch. De vorm van de koplampen en achterbumper lijkt niet of nauwelijks veranderd te zijn. Het heet ten slotte ook een facelift en geen butlift.

BMW is met deze auto trouwens niet zomaar aan het testen of de motor wel genoeg koeling krijgt met de nieuwe neus. Op de stickers is namelijk te lezen dat het hier om een autonoom testvoertuig gaat. Daarmee verzamelt BMW dus data om de (semi-)autonome systemen naar een hoger plan te tillen.

De vernieuwde BMW X7 zal naar verwachting in de loop van volgend jaar op de markt verschijnen. Je zou het niet zeggen, maar de X7 is dan alweer vier jaar in ons midden en dan is het traditioneel tijd voor een facelift.