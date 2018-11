Over Lamborghini en wat het merk van plan is

Een vierde model ligt op de keukentafel. Net als de Urus geen volbloed supercar, maar een praktischere auto.

Na jaren van concepts en teasers verschijnt de Lamborghini Urus langzaam in het straatbeeld. Het straatbeeld van Laren of de PC Hooftstraat welteverstaan. Het is de gewoonste Lamborghini van de afgelopen jaren. Dat de exclusiviteit van het Italiaanse merk minder wordt zal Lamborghini CEO Stefano Domenicali een worst zijn. Er moet immers geld in het laatje komen.

In dat kader bestaat de kans dat er meer ‘gewone’ modellen van Lamborghini. In een interview met Autonews laat Domenicali weten dat een 2+2 Grand Tourer op de agenda staat. De vraag is alleen welke agenda, want op de korte termijn hoeven we nog niets concreets te verwachten.

Het moderne Lamborghini kennen we van auto’s als de Gallardo, Murciélago en later de Huracán en Aventador. De Urus wordt als een soort moderne LM002 gezien en deze nieuwe 2+2 kan als opvolger van de Espada gaan dienen. Nog voordat Lamborghini zich enkel ging bezighouden met supercars maakte het merk tal van ‘praktischere’ modellen. Een moderne Espada zou in dat opzicht prima zijn.

Domenicali licht wel een tipje van een sluier. Zo moet die 2+2 performance gaan combineren met comfort. Een moeilijke markt die niet zomaar uitgevogeld is. De CEO laat weten dat Lamborghini deze markt op z’n vroegst tussen 2025 en 2027 wil benaderen. Toekomstmuziek dus, want bijna 10 jaar vooruit kijken is zeer lastig met de huidige ontwikkelingen in de auto-industrie.

Één ding is zeker. De opvolger van de Espada gaat een plug-in hybride worden met techniek van de Volkswagen Groep. De Aventador is in dat opzicht de laatste der mohikanen. De V12-opvolger zal de eerste (plug-in) hybride van het merk worden. Een Urus PHEV zit er wat Lamborghini betreft voorlopig nog niet in. De vraag naar de reguliere Urus is op dit moment zo groot, dat het merk hier de handen vol aan heeft.

Foto: grijze Urus via @720s op Autojunk