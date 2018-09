Koopje: Lamborghini Espada met Chevy V8 voor 50K

Als je het geld hebt, natuurlijk.

Nadat we eerder op de avond konden kijken naar de ronduit gestoorde Reliant Rialto met een Honda CBR-blok, leggen we nu een minstens zo merkwaardige engine swap onder de loep. Waar de Rialto dankzij het hoge gehalte van imbeciliteit een grote glimlach op het gezicht wist te toveren, heeft de Lamborghini Espada (rijtest) in kwestie daar meer moeite mee. Sterker nog, het doet eigenlijk best zeer om te kijken naar de aanpassingen.

Dit heeft alles te maken met het feit dat de krachtbron in de Espada (special) niet langer de 3,9-liter V12 is, maar deze door een – hoe kan het ook anders – Amerikaans bedrijf is veranderd in een V8 van Chevrolet. De adverentie onthult weinig informatie over de auto, maar aangezien het hier om een schijnbaar uniek exemplaar gaat, kan een korte zoektocht op internet wonderen verrichten.

Wat blijkt nu? Zo uniek is de auto helemaal niet. Toevallig genoeg is het exact dezelfde verkoper van deze Espada, Gullwing Motors, die door de jaren heen enkele van deze Lamborghini’s de welbekende 5,7-liter V8 van Chevrolet heeft gegeven. Over dit exemplaar in het specifiek is weinig bekend, maar het ligt in de lijn der verwachting dat het verhaal in zekere zin te vergelijken is met die van de andere Espada’s.

Een van de Espada’s die eenzelfde behandeling heeft doorstaan, is aangepakt nadat deze in twijfelachtige staat in handen kwam van de Amerikaanse garage. Toen de auto destijds aankwam bij Gullwing Motors, was de Espada er angstaanjagend slecht aan toe. De motor liep amper meer, hij had geen remmen meer en vrijwel niets werkte naar behoren. Dit geeft weinig tot geen reden om de fenomenale Espada te transformeren tot een Amerikaans beest, maar ergens kunnen we het wel begrijpen. Overigens, door de V8 te wisselen voor de grove V12, wordt ongeveer 200 kg bespaard. Als gevolg komt de gewichtsverhouding dichter in de buurt van 50:50. Dat telt ook voor iets.

Afgezien van het lichtere gewicht, is de omgebouwde Espada uiteraard ook goedkoper. In het geval van het rode exemplaar dat we hier onder de aandacht brengen kost ongeveer een kwart van een origineel model in goede staat. De Espada met Chevy V8 kost slechts 49.500 dollar.