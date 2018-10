De eerste Nederlandse Urus-occasion is monsterlijk duur

Hoeveel meer dan nieuw? What up with that?

Lamborghini is altijd een fabrikant geweest van extreme supercars en bijzondere GT’s. Het zijn niet allemaal even goede auto’s, maar wel erg goede Lamborghini’s. Dus erg veel drama, alle over the top en dan nog een beetje extra. Dat geldt niet alleen voor de oude modellen als de Countach en Diablo. Ook de huidige Huracan en Aventador zijn er goede voorbeelden van. Ze zijn niet subtiel en elegant, maar monsterlijk en bruut. Waarom zou jij in hemelsnaam ingetogen doen als je het (in financieel opzicht) gemaakt hebt?

Lamborghini is onderdeel van de Volkswagen Group. Dus je zou aannemen dat het een soort sierraad is voor hun merkenportfolio. In dat plaatje passen de Huracan en Aventador werkelijk perfect. Maar nee hoor, er is enorm veel geld te verdienen in SUV’s en dus moet Lamborghini (net als Bentley) er ook aan geloven. Dus op de basis van de Audi Q7 zijn er veel afgeleiden mogelijk: De Volkswagen Touareg is iets betaalbaarder, maar de Bentley Bentayga, Audi Q8 en Porsche Cayenne zijn juist iets prijziger. Ook de laatste toevoeging aan deze SUV-lijn is de Lamborghini Urus. Heel slim dat ze deze auto eerder hebben gelanceerd: de auto lijkt als twee druppels water op een Audi Q8, wat het in technisch opzicht ook gewoon is.

Dat gezeur en gezever is zinloos: de markt vraagt nu eenmaal om extreem dikke SUV’s en wie is Lamborghini om daar niet aan te voldoen? De Urus is nog maar net in productie, maar het is een absolute hit. Iedereen en zijn bodyguard wil er eentje. Aangezien de beoogde clientèle zeer vermogend is, staan ze in de rij om er eentje te kopen. Echter, Lamborghini kan onmogelijk aan de vraag voldoen. Zo snel worden die auto’s immers niet gebouwd. Dus mocht je een Urus hebben en zin hebben om nog meer geld te verdienen: verkoop ‘m! Dat is waarschijnlijk wat er met dit rode exemplaar is gebeurd.Het gevaarte is gespoten in de kleur ‘Rosso Mars’ en is voorzien van alle belangrijke opties. We noemen de meest opvallende opties die genoemd zijn even op:

Achterbank deelbaar

Elektrische ramen voor

Antiblokkeersysteem (ABS)

Stuurbekrachtiging

Bumpers in carrosseriekleur

Audio installatie

Uitlaat sierstuk

Een bijzonder compleet exemplaar. Deze is nu precies een maandje oud en heeft sindsdien 3.000 km gereden. Met een Urus heb je een auto die iedereen wil hebben, dus kun je een klein extraatje vragen. Verdien je er ook nog op. Dat neemt de verkoper bloedserieus, want de vraagprijs is exorbitant. Deze Urus-occasion kost namelijk 440.000 euro! De vraagprijs voor een standaard Urus is 278.844 euro. Aangezien alle Urussen dezelfde motor hebben (4.0 V8 van Porsche met twee turbo’s, 605 pk) zit m het verschil in de opties en een klein beetje winst voor de verkoper. De advertentie op AutoTrack check hier. Nog een nadeel, je kan ‘m niet zelf samenstellen voor die 440.000 euro.