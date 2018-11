Deze 911 GT3 RS in Limburg heeft een bijzondere kleur

En het staat de auto ongelofelijk goed!

De Porsche 911 GT3 RS uit de 991-serie zie je vaak in en om de Nürburgring in het rood, grijs of als je geluk hebt in het paars. Dat een bepaalde kleur een auto in één klap een ander gevoel kan geven bewijst deze Porsche.

De in Limburg aangeboden 911 GT3 RS is namelijk gespoten in de kleur Speedgelb. Een kleur die we onder meer kennen van de 996 GT3. Dit is een auto die naar mijn mening met de jaren mooier lijkt te worden. Door dat vleugje 996 naar de 991 te brengen, krijgt de auto meteen een andere uitstraling. De zilveren velgen ogen fraai in combinatie met de lakkleur. Het is sowieso een verademing om eens géén zwarte velgen te zien.

Het is er een van de laatste 991.1’s, want de Porsche stamt uit 2017. De GT3 RS heeft 10.300 kilometer ervaring en wordt aangeboden door Porsche Centrum Maastricht. De 911 komt onder meer met 6-punts gordel voor de bestuurder en een 90 liter benzine tank voor langer rijplezier op het circuit. De aanbieder vraagt 229.750 euro voor de #teamgeel Porsche. Je kunt de advertentie bekijken op Autotrack.