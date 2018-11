Het gaat niet goed met Maserati

De omzet en autoverkopen lopen terug. Werk aan de winkel voor de luxe autofabrikant uit Italië.

Hoe relevant is de line-up van Maserati nog? Enkel de Levante was een frisse wind in het gamma van het merk, maar met een nieuwe Cayenne, een nieuwe X5 en een nieuwe GLE heeft ook deze SUV het moeilijk. De Quattroporte en Ghibli gaan in de huidige vorm alweer even mee. De GranTurismo en GranCabrio hebben niet eens een opvolger gekregen. Dat was wel de bedoeling. In het 2014-2018 plan van FCA valt te lezen dat de Alfieri als coupé en cabrio de GranTurismo en GranCabrio zou komen afwisselen. Tevens zou er nog een derde ‘speciaal’ model komen. Niets van dit alles. Het gamma is broodmager en enkel leunen op de heritage gaat een merk als Maserati niet redden.

CEO Mike Manley, vervanger van de eerder dit jaar overleden Sergio Marchionne, zegt tegenover Autonews dat het samenbrengen van Alfa Romeo en Maserati onder één leider een fout is geweest. Manley geeft aan dat er minder aandacht ging naar Maserati en het merk kreeg de onjuiste behandeling. De winst nam met 87 procent af in het derde kwartaal naar 15 miljoen euro. De leveringen daalden met 19 procent. Er werden 8.800 auto’s geleverd.

De poging om van Maserati weer een succes te maken brengt veranderingen met zich mee. Zo is Harald Wester aangesteld als hoofd van het merk. Wester stond van 2008 tot 2016 ook al aan het roer bij Maserati. Daarnaast is Jean-Philippe Leloup, een marketing jongen van Ferrari, aangetrokken tot Maserati.

In het zakenplan van 2014-2018 sprak Marchionne over 75.000 verkopen voor Maserati in 2018. In de eerste negen maanden van dit jaar heeft het merk slechts 26.400 auto’s verkocht. Die verwachtingen werden eerder dit jaar al bijgesteld naar 50.000 verkopen, maar zelfs dan is nog de vraag of Maserati dat gaat halen.