Overfinch Range Rover 2018: monsterlijk luxe

In Londen zijn ze er gek op.

Wie wel eens in de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk is geweest, weet dat je naast Rolls-Royces ook wordt besmet met het Range Rover-virus. In wijken als Knightsbridge staan er één of meerdere Range Rovers op vrijwel elke hoek van de straat. Je moet dus aan de bak om onderscheid te maken.

Al sinds 1975 kun je bij Overfinch terecht om je Range Rover van een aangepaste touch te voorzien. De tuner heeft recentelijk de 2018 Range Rover bij de kladden gegrepen en dit is het resultaat. Persoonlijk niet helemaal mijn ding, maar reken maar dat je deze gaat spotten in Londen.

De 2018 Range Rover Overfinch heeft nieuwe bumpers, een overdaad aan carbon en grote opvallende uitlaatsierstukken. Het carbon is slechts een optioneel voorbeeld, wie het Black Pack aanvinkt krijgt juist meer zwarte details en een pianolak zwart interieur. Er is zelfs een Gold Pack, waarmee gouden en rosé gouden details elkaar afwisselen. De 2018 Range Rover Overfinch is per direct te bestellen. Een directe prijs is niet bekend.