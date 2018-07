Gesnapt! BMW X4 M op je beeldscherm

En ook dit M-model gaat het ongetwijfeld weer goed doen.

Sommige auto’s hebben een ontwerp waar je aan moet wennen. Enkele maanden na de onthulling denk je ja, het heeft eigenlijk wel wat. Nou, dat is in ieder geval niet het geval bij de BMW X4, want wat is dit toch een vreemde eend in de bijt.

Wellicht dat een M-kanon de gedachten op een ander spoor kunnen brengen. Dat BMW op de achtergrond bezig is met de ontwikkeling van de X4 M is een publiek geheim. Met dit gelekte plaatje weten we het in elk geval honderd procent zeker.

Het is allemaal niet kraakhelder, maar de type aanduiding laat zien dat het hier om de X4 M gaat. Daarnaast zien we een typische M-gestylde bumper en vier schoorstenen, zoals het een M-model betaamt.

De foto van de F98 X4 M is onder meer via het Mexicaanse autoblad Autocosmos naar buiten gekomen. Het kleinere broertje van de X6 krijgt geen brullende achtcilinder onder de kap. Momenteel zet men het geld op een nieuwe geblazen 3.0 liter zes-in-lijn met 450 pk onder de naam S58. Dit zou een doorontwikkeling van de reeds bestaande B58 moeten zijn. De onthulling is naar verluidt in het eerste kwartaal van 2019.