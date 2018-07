Woning in Sneek aan het water komt met knusse garage

Geen randstad dit keer.

De huizenmarkt is booming en met name in de randstad is dit te voelen. Hoe lekker is het dan, als je de mogelijkheid hebt, om te ontsnappen aan de drukte en de rust van bijvoorbeeld Friesland op te zoeken? Als autoliefhebber kun je dit doen door deze vrijstaande woning in Sneek op te kop te tikken. Het huis komt namelijk met een aardige garage.

Voordeel van een huis buiten de randstad is de gunstigere prijs. Voor nog geen zes ton tik je het huis op de kop. We gaan meteen door naar het enige wat er echt toe doet, de garage. De woning beschikt over een stenen aangebouwde garage. Volgens de advertentie is er plek voor de stalling van drie auto’s. De garage is 18 jaar geleden gebouwd en was onderdeel van een uitbreiding van de woning.

Ideaal voor thuiswerkers, is dat pal aan de garage een kamer is dat nu wordt gebruikt als kantoor. Er is direct uitzicht op één of meerdere auto’s. Weet je meteen waar je het voor doet tijdens de arbeid achter een computer. Wie geen job voor thuis heeft kan de kamer altijd nog omdopen tot mancave. Je checkt de advertentie hier.

Met dank aan @n0zemem voor de tip!