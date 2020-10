Overfinch Sandringham Edition is de ultieme Range Rover - Autoblog.nl

Met de Overfinch Sandringham Edition kun je Cullinan en Bentayga’s kleineren.

Het is natuurlijk heel erg leuk dat alle luxemerken met een enorme SUV op de proppen komen. Het is immers een segment waar erg veel geld te verdienen is. Dermate veel geld dat Aston Martin, Porsche, Maserati, Bentley, Rolls-Royce en binnenkort zelfs Ferrari en Lotus overstappen naar De Verkeerde Kant.

Range Rover, The OG.

In principe zijn al die SUV’s overbodig. Er is namelijk één de absolute vedette in zijn klasse en dat is de Range Rover. Om met Ice-T te spreken, de The OG. Daar zijn zat redenen voor. Ten eerste omdat de auto écht iets in het terrein kan klaarspelen. Ten tweede omdat ze absoluut niet op sportiviteit focussen (dat is raar bij een SUV) en derde omdat je ‘m kan krijgen met gave motoren, waaronder diverse zes-in-lijn aggregaten en V8’s.

Overfinch Sandringham Edition

Mocht je heel graag een Range Rover hebben, maar toch de buurmannen in hun Bentayga’s en Cullinans af willen troeven, is er goed nieuws. Dit is namelijk de Overfinch Sandringham Edition. De basis voor dit gevaarte is de Land Rover Range Rover LWB Autobiography. Deze auto is speciaal in het leven geroepen om het vijfjarig bestaan van Overfinch in de VS te vieren.

Koolstofvezel!

Dat betekent dat de upgrades wel uiterst dubieus zijn. Wat te denken van een koolstofvezel bodykit? Zit erop! Waarom, geen idee. Het is duur en ziet er duur uit, dus dan is het goed. De spoilers, voor- en achterbumper zijn van het lichte materiaal gemaakt. De kleur van de Overfinch Sandringham Edition is ‘Nebula Black’. Deze kleur lijkt zwart, maar als je heel erg goed kijkt, zie je een paarse gloed erdoor heen.

Capiz white met Calluna

In het interieur zijn ze ook aan de slag gegaan. Het leder is nog zachter en fijner dan het leer dat je kan krijgen in een Range Rover Autobiography. De kleur van de bekleding is ‘Capiz White’. Om voor een beetje afwisseling en contrast te zorgen, is er ook leer in de kleur ‘Calluna’, een soort donkerpaars.

Wat kost de Overfinch Sandringham Edition?

Dan de prijs. De Overfinch Sandringham Edition kost 266.270 euro, vóór belastingen. Uiteraard heb je een 5.0 V8 met 525 pk en 625 Nm tot je beschikking, dus mocht je ‘m naar Nederland willen importeren, reken nog op een beetje BPM (zo’n 72 mille) en BTW (21 procent). Maar ja, dan heb je ook wat. Er worden slechts 5 exemplaren van gebouwd.

Meer zien? Check hier alle gespotte Overfinch Range Rovers op Autojunk!