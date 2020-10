Breek! Nieuwe Ford EcoSport Active gelekt! - Autoblog.nl

Er komt een Ford EcoSport Active aan! Maar het model is al gelekt op het internet.

Het is een merkwaardig autootje, de Ford EcoSport. Als je de auto op plaatjes ziet of van heel ver af, lijkt het een grote auto te zijn. Naarmate je er dichterbij staat, zie je dat het eigenlijk een heel klein en guitig autootje is.

EcoSport

De Ford EcoSport loopt alweer een tijdje mee. De eerste Ford Ecosport was soort een stoer aangeklede Ford Fusion (zie afbeelding onder). Sinds 2012 is de EcoSport het model dat we nu nog steeds kennen. Een tikkeltje hoog en iel, met het kenmerkende reservewiel (tot 2015) op de achterzijde. De auto wordt wereldwijd gebouwd en is met name bedoeld voor markten waar de wegen iets minder goed zijn, zoals Zuid-Amerika. In 2017 kreeg het kekke modelletje een facelift.

Ford EcoSport Active

We zijn nu aanbeland in 2020 en het is tijd voor een nieuwe EcoSport, zou je denken. Dat gaat niet gebeuren. Wel komt er een nog stoerdere versie, de Ford EcoSport Active. De onthulling van de auto staat gepland voor 6 november, maar dankzij de inbreng van een handige stagiair en de website Autonocion hebben we voortijdig de afbeeldingen voor je!

Bekend recept

De Ford EcoSpot Acitve volgt het ‘Active’-recept van andere Fords: dus een iets grotere rijhoogte, grotere wielen, stoerdere bumpers en andere details die een dynamisch en actief leven moeten impliceren. Reken maar dat de parkeergarage bij het RAI-gebouwd volstaat met deze auto’s tijdens de Husihoudbeurs, als deze corona-periode achter ons ligt.

Interieur

Ook in het interieur zijn er enkele wijzigingen. Zo zijn er ‘A’-logo’s in de bekleding, zodat je kunt zien dat je de hipste versie van de hippe EcoSport onder de bips hebt. Qua uitrusting lijkt het dik voor elkaar te zijn met navigatie, smartphone-integratie, USB-poorten, automatische airco en een multifunctioneel stuurwiel. Of het standaard of optioneel is, is vooralsnog niet bekend.

Aandrijflijn Ford EcoSport Active

Dan de techniek van dit automobiele equivalent van een kort pittige kapsel. De Ford EcoSport Active krijgt een 1.0 EcoBoost motor met 125 pk mee. Deze word gekoppeld aan een zesbak die de voorwielen aandrijft. Of de Ford EcoSport Active naar Nederland komt, is niet bekend. Het zou wel zonde zijn als de Henk & Ingrid-mobiel aan onze neus voorbij gaat.