Lexus bereikt 'grote' mijlpaal in Europa - Autoblog.nl

Eindelijk, na 21 jaar weet Lexus ook in Europa een grote mijlpaal te bereiken!

Aziatische luxemerken en Europa is niet een heel goede combinatie. Wij bewoners van De Oude Wereld moesten er een beetje aan wennen. Op één of andere manier vinden wij betrouwbaarheid, uitrusting, bouwkwaliteit en prestaties toch minder belangrijk, dan dat wij denken.

21 jaar voor 1.000.000 exemplaren

Het heeft Lexus namelijk 21 jaar gekost om een belangrijke mijlpaal te halen. Onlangs is namelijk de 1.000.000ste Lexus in Europa afgeleverd. Het grootste gedeelte daarvan zijn crossovers. Lexus zegt zelfs ‘SUV’s’, maar telt de SUV’s en crossovers bij elkaar op. De echte SUV’s van Lexus, de GX en LX, worden wel in Europa verkocht, maar niet Nederland.

Populairste Lexus in Europa

De populairste Lexus in Europa is de RX. Daarvan zijn er 289.284 van verkocht. Alle echt gave Lexussen zoals de SC, LC en RC zijn aanzienlijk zelfzamer. De NX en UX doen het relatief gezien erg goed, zeker nu ze maar net op de markt zijn.

Dit zijn de best verkochte Lexus modellen in Europa:

Model Aantal exemplaren Lexus RX 259.284 Lexus IS 202.210 Lexus NX 155.366 Lexus CT 97.637 Lexus GS 74.998 Lexus LX 58.234 Lexus LS 39.059 Lexus UX 32.972 Lexus ES 26.949 Lexus GX 14.862 Lexus RC 7.083 Lexus SC 6.202 Lexus LC 1.816 Lexus LF-A 34

Lexus in Nederland

Ondanks dat Lexus in Europa een belangrijke mijlpaal haalt, zijn wij in Nederland vrij behoudend. Verkoopsucces hangt veel af van subsidies tegenwoordig. De populairste Lexus in Nederland is de CT (meer dan 10.000 exemplaren). De IS staat op nummer 2 (meer dan 5.800 stuks) en de RX op drie (meer dan 4.300).

De Lexus GS wist van 1991 tot 2018 slechts iets meer dan 1.500 eigenaren te verleiden tot aanschaf. De NX crossover is met bijna 1.100 stuks de laatste Lexus waar er in Nederland meer dan 1.000 van zijn verkocht. Ook in Nederland bungelen de leuke modellen (SC, RC, LC en LF-A) onderaan de statistieken.

In Nederland zijn de CT en RC onlangs van de markt gehaald. Op dit moment kun je aankloppen voor de UX, NX, ES, RX (L), RC-F, LC en LS.