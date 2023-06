Overheid legt bouw nieuwe wegen stil door stikstof

Helaas: Minister Harbers zet een streep door een hoop plannen om drukke snelwegtrajecten aan te pakken.

Voor ieder probleem is een oplossing. Behalve voor het fileprobleem. Dat blijft gewoon bestaan. Thuiswerken na corona bleek een illusie en tot overmaat van ramp gaat de aanpak van diverse knelpunten nu niet door. Dit maakt minister Harbers bekend op deze vrijdagmiddag, in de stiekeme hoop dat alle journalisten al aan de vrijdagmiddagborrel zitten.

Om precies te zijn gaat het om veertien grote wegenbouwprojecten die voorlopig van de baan zijn. Dit heeft alles te maken met stikstof. Daarnaast voert de overheid ook stijgende prijzen in de bouw en personeelstekorten als reden aan.

De stilgelegde projecten zijn allemaal snelwegen, op de N35 na. Deze N-weg staat al jaren te boek als onveilig en zou daarom flink op de schop gaan. Dat feest gaat dus voorlopig niet door. Verder gaat het vooral om drukke trajecten op de snelweg die aangepakt zouden worden. Hieronder alle projecten waar (tijdelijk) een streep door gezet is:

N35 Wijthmen – Nijverdal

A9 Rottepolderplein

A58 Breda – Tilburg

A27 Zeewolde – Eemnes

A15 Papendrecht – Gorinchem

A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught

Rijksbijdrage Noordelijke Randweg Utrecht

Innovaties A58 Annabosch – Galder

Innovaties A58

A67 Leenderheide – Geldrop

A1/A35 Knooppunt Azelo – Buren

A1/A30 Barneveld

A4 Haaglanden – N14

A1/A28 Knooppunt Hoevelaken

Met nog drie vaarwegprojecten erbij, die ook stilgelegd worden, wordt er in totaal een bedrag van €4 miljard bespaard. Dit geld wil de minister spenderen aan groot onderhoud van bestaande wegen. Daarnaast gaat er nog wat geld naar projecten die nog wél doorgaan, zoals diverse N-wegen die veiliger gemaakt worden.

Voor minister Harbers is het allemaal heel dubbel: “Het is teleurstellend, omdat we deze projecten nodig vinden en willen aanleggen. Aan de andere kant zien we ook dat het op korte termijn niet kan. Dit besluit is ook positief, omdat we het geld nu kunnen uitgeven aan broodnodig onderhoud en het niet op de plank laten liggen.”

Daarmee blijft het natuurlijk slecht nieuws voor degenen die regelmatig op één van de bovenstaande trajecten in de file staan. Dat gaat namelijk voorlopig zo blijven ook. Het is namelijk niet duidelijk wanneer deze projecten ooit weer opgepakt worden. En het geld wordt intussen al elders uitgegeven.