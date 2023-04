Overheid angstvallig stil: tanken weer duur 1 juli

Je mag weer flink betalen voor benzine, want tanken wordt weer duur vanaf 1 juli.

Ondanks hoge belastingdruk blijven wij Nederlanders stug doorrijden. Alsof we wat te bewijzen hebben. Of omdat we een baan hebben waarbij je de auto nodig hebt. Handig: want als er veel gereden wordt, dan kan er ook veel belasting geind worden.

Daarom hebben we BPM op auto’s (belasting die zie in andere landen niet kennen) en betalen we extra accijnzen op brandstof. Hierdoor staat Nederland net-wel-net-niet in de Top 10-lijstjes van duurste benzine per liter ter wereld, samen met wat kleine staatjes en andere rijke Europese oorden als IJsland, Zwitserland en Scandinavië.

Tanken weer ouderwets duur binnenkort

Nu is de kans aanwezig dat we weer wat kunnen gaan klimmen op die overzichten, want de brandstofprijzen stijgen weer binnenkort. Dat komt doordat het kabinet de korting hoogstwaarschijnlijk niet gaat verlengen. De prijzen werden een tijdje geleden verlaagd vanwege de oorlog in Oekraïne en het sanctiepakket voor Rusland.

Hierdoor stegen de prijzen ineens enorm, waardoor autorijden bijna onbetaalbaar werd. De overheid kwam ons tegemoet met een beetje accijnskorting. Natuurlijk, het is een sigaar uit eigen doos, maar ze hadden het ook niet kunnen doen.

Met de jaarwisseling is de korting met nog een halfjaar verlengd. Dit terwijl de prijzen in Duitsland alweer terug naar het oude niveau gingen. In Nederland kunnen we de korting vaarwel zeggen op 1 juli. Officieel is er nog niets over gezegd. Echter, de overheid heeft allerlei financiële tegenvallers te verwerken en kan geen cadeautjes blijven geven aan de automobilist.

Een ingewijde coalitiebron zegt tegen Algemeen Dagblad dat er simpelweg geen geld is om de de korting door te laten gaan. Met name de opvang van asielzoekers en compensatie van Groningers kost miljarden. Dan hebben ze die 42 miljoen die ze op jaarbasis mislopen door de korting hard nodig.

Tweetrapsraket (misschien zelfs drie!)

De prijsstijging zal in stapjes gaan. Het is namelijk wel de bedoeling dat je door blijft rijden. Anders was een pakje sigaretten morgen ook ineens 25 euro als men MOET stoppen. Dus per 1 juli stijgen de prijzen weer gedeeltelijk naar het oude niveau. Benzine stijgt met 13,8 cent, diesel 9,9 cent en LPG wordt 6 cent duurder.

Vervolgens komt 1 januari daar NOG een verhoging bovenop. Benzine wordt dan 8,7 cent duurder, diesel gaat met 5,6 cent omhoog en LPG gaat met 2,1 cent omhoog.

Maar dan is het feestje nog niet voorbij, want de Minister van Klimaat heeft een voorstel gemaakt om de brandstoffen veel duurder te maken. Wel wordt er dan gebruik gemaakt van biobrandstoffen die iets minder schadelijk zijn voor het milieu. Over dat laatste is nog niets officieel, het is alleen een voorstel.

