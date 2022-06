Overheid pakt levensgevaarlijke N-wegen aan

Het ging de afgelopen dagen veel over het N-woord, maar we gaan het nu even hebben over N-wegen. Gevaarlijke N-wegen, om precies te zijn.

We rijden met z’n allen een beetje achteloos rond in de auto, maar intussen is het wel een van de gevaarlijkste bezigheden in je dagelijkse leven. Je bent soms maar één stuurbeweging van de eeuwige jachtvelden verwijderd. Zeker op een N-weg, waar je met 100 km/u frontaal op een tegenligger kunt klappen. Die zelf ook 100 km/u rijdt.

Er zijn een aantal N-wegen waar de kans dat je je Schepper ontmoet extra groot is. De N36 van Almelo naar Ommen is bijvoorbeeld berucht. Het is een van de dodelijkste N-wegen in Nederland. Tussen 2014 en 2020 gebeurden er 571 ongelukken, waarbij 18 doden vielen. Dat klinkt misschien niet als extreem veel, maar dat is een stuk meer dan op de gemiddelde N-weg.

De overheid gaat daarom actie ondernemen. Dit maakt Mark Harbers vanuit zijn functie als minister van Infastructuur en Waterstaat bekend. In zijn Kamerbrief staat te lezen dat er €200 miljoen wordt uitgetrokken om gevaarlijke N-wegen aan te pakken.

Dit geld gaat vooral naar de ‘dodenwegen’, in het bijzonder de N36. Meer dan de helft van het budget (maar liefst €115 miljoen) gaat namelijk naar deze weg. Daar zal een fysieke scheiding gemaakt worden tussen de rijbanen, zodat inhalen heel erg lastig wordt.

Andere wegen die grootschalig worden aangepakt zijn de N50 van Kampen naar Ramspol, de N44, de N14, de N59 en de N915. Verder zijn er nog een reeks gevaarlijke N-wegen waar kleinere aanpassingen worden gedaan. Denk aan een vangrailtje hier en een rotondetje daar.

Uiteraard gaat er weer de nodige tijd overheen voordat deze plannen daadwerkelijk uitgevoerd worden. Met de kleinere aanpassingen wordt volgend jaar begonnen, maar met het grondig op de schop nemen van N-wegen wordt pas in 2025 begonnen. Met de N50 laten ze er geen gras over groeien: daar komen op korte termijn al tijdelijke aanpassingen.

Foto credit: European Roads