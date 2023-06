Verwarrend autodesign: welke modellen haal jij door elkaar?

Ja, ook op de redactie verwarren nog weleens wat auto’s met elkaar. Wat vind jij verwarrend autodesign?

Uiteraard zijn wij hier allemaal autofans, autoliefhebbers en autonerds. Toen we klein waren konden we een Fiat Uno van een Tipo onderscheiden en we zijn allemaal van 10 km dat dat ///M-logo hartstikke nep is. Of echt.

Maar kom op, ook wij zijn natuurlijk slechts mensen en ook wij zitten er weleens eens naast. Dan heb ik het niet het niet over trio aan redacteuren dat de Formule 1-races voorspelt voorafgaand aan de race. Nee, met het spotten van auto’s. Het kan niet anders zijn dat er ergens een model is dat je altijd verward met een ander. Kleur, specificatie, het land waar je rijdt: er zijn altijd factoren waardoor je toch altijd even twee keer moeten kijken.

Michael: Tweezits Mercedessen

Onlangs stond Michael op een parkeerplaats te wachten op het moment dat er een Mercedes op hem af kwam gereden. Gezien de grote, kloeke neus leek het erop dat de auto in kwestie een Mercedes-Benz SL. Pas op toen hij de zijkant kon zien, realiseerde onze hoofdredacteur dat de auto niet af was en een Mercedes-Benz SLK moest zijn…

Wouter: alle Aziaten lijken op elkaar.

Voordat we alle mensenrechtenorganisaties op onze nek krijgen: nee, niet de mensen. Ook de Aziatische auto’s worden Aziaten genoemd. En in sommige gevallen lijken die sprekend op elkaar. Verwarrend autodesign is toch een beetje hun ding. Wat te denken van de nieuwe designtaal van Honda en Toyota. Zeker aan de achterzijde lijken veel auto’s op elkaar… Oh, wacht, dit is een Nio en een Lexus.

Ruben: Crossover mania

Bij Ruben heerste er twijfel. Hij is namelijk een perfect mens. Hij vergist zich namelijk niet als het gaat om auto’s. Wel had hij het eventjes lastig met diverse Mercedes sedans van de vorige generatie, met name de E-Klasse (W213) en S-Klasse (W221) zijn aan de badge te herkennen. Niet dat Ruben ze direct elkaar haalt, maar de gelijkenissen tussen de Maserati Grecale en Ford Puma kunnen écht niet.

Willem: Infiniti Mazda

En ja, ook ondergetekende vergist zich met verwarrend autodesign. Het stomme is, het gaat in dit geval om de kleur. Al een paar keer dacht ik bij het zien van een rode Inifniti Q60 dat het om een Mazda 6 ging. Dan als je dichterbij de auto kwam dacht je: is dit een facelift ofzo todat je het Infiniti-logo zag. Gezien de zeldzaamheid van rode Q60’s in Nederland heb ik mijzelf diverse malen met dezelfde auto verward. Het is overigens niet erg, want beide vind ik erg fraaie auto’s.

Dan is de vraag nu aan u waarde lezer, welke Volkswagens vind jij op elkaar lijken? Eh, welke auto’s? Laat het weten, uiteraard laten we iedereen in hun waarde. We kunnen alleen niet voorkomen dat @nicolasr het opneemt in een bloemlezing!