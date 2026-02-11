Overheid verkoopt elektrische auto zónder accu

Maar daar is gelukkig een oplossing voor.

Elektrische rijder zijn doorgaans hartstikke braaf, dus bij Domeinen zien we weinig EV’s. Toch hebben we nu een elektrische auto gevonden bij Domeinen. Er ontbreekt alleen een cruciaal onderdeel: de accu…

BaaS

Hoe kan dat? Nou, het antwoord is eigenlijk heel simpel: het is een Nio. Zij hanteren een BaaS (Battery as a Service)-concept. Dat betekent dat je de auto koopt zonder batterij. Voor de accu betaal je een maandelijks bedrag. Dit hangt samen met de accuwisselstations van Nio, waar je de lege accu in één klap kunt omwisselen voor een volle.

Nu komt de crux: de overheid kan wel de auto in beslag nemen, maar niet de accu. Die is namelijk eigendom van Nio. Zo kan het dus dat er een elektrische auto zonder accu te koop wordt aangeboden.

Abonnementje

Dat klinkt vrij waardeloos, maar als je deze auto koopt kun je eenvoudig weer een abonnementje op een accu afsluiten bij Nio. Bij deze auto hoort een 100 kWh accu, die je voor €298 per maand kunt huren.

Het gaat hier overigens om een ET7, het 5,1 meter lange topmodel van Nio. Deze beschikt over 653 pk en 580 kilometer range. Als er een accu in zit, ten minste. De ET7 is standaard ook voorzien van de nodige toeters en bellen, zoals luchtvering, LiDar en een geursysteem.

Catalogusprijs

De catalogusprijs van deze auto bedraagt maar liefst €95.071. Let wel: dat is dus inclusief accu. Overigens is het mogelijk om de accu te kopen voor een bedrag van €21.000, maar dat doet bijna niemand. Dan kun je namelijk geen gebruik maken van de accuwisselstations, en dat is nu juist het USP van Nio.

De afwezigheid van een accu is dus geen reden om deze auto te laten staan. Potentieel zijn er nog wel wat andere issues, want de motorkap lijkt niet meer dicht te kunnen en er ontbreken onderdelen in het interieur. Maar potentieel is dit wel een kans om voor weinig geld een überluxe sedan op de kop te tikken. Een bod uitbrengen kan via Onlineveilingmeester.nl.