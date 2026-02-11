Waar blijft de elektrische S-Klasse…?

De vernieuwde S-Klasse is maar deel elektrisch, wanneer gaat de S-Klasse volledig elektrisch?

De Mercedes EQS moest de nieuwe S-Klasse worden, maar deze auto was niet het gehoopte succes. Mercedes heeft inmiddels besloten om een punt te zetten achter de hele EQ-reeks. Deze modellen worden vervangen door meer traditionele modellen. In het geval van de EQS betekent dat dus: een elektrische S-Klasse.

Elektrische S-Klasse

Mercedes onthulde vorige maand de vernieuwde S-Klasse, maar er werd nog met geen woord gerept over een elektrische S-Klasse. Terwijl de EQS eigenlijk wel een opvolger kan gebruiken. Alleen al omdat er weinig animo voor is.

Dus… wanneer komt de elektrische S-Klasse? Dat verklapt ontwikkelingsbaas Jörg Burzer in een interview met Automobilwoche. Hij zegt dat we de elektrische S-Klasse pas tegen het eind van het decennium kunnen verwachten. Over een jaartje of vier dus.

Nu is dat eigenlijk heel logisch. Het platform van de huidige S-Klasse is namelijk niet geschikt voor een elektrische aandrijflijn. Dus moeten we wachten op een nieuwe generatie. En dat duurt nog even, aangezien de S-Klasse net gefacelift is.

Facelift voor de EQS

Om het gat te overbruggen krijgt de Mercedes EQS ook nog een facelift. Deze wordt best ingrijpend, want waarschijnlijk gaat de EQS van 400V naar 800V. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de instapper – de CLA – 800V-technologie heeft en het elektrische vlaggenschip niet…

Meneer Burzer laat verder nog weinig los over de elektrische S-Klasse, behalve dat deze optisch en technisch zeer aantrekkelijk zal zijn. Vooral dat eerste is belangrijk, want daar ontbrak het een beetje aan bij de Mercedes EQS.

Nu is de EQS niet als een zetpil ontworpen omdat het zo modern oogt, het heeft ook daadwerkelijk een functie. Dankzij deze vorm is de EQS een van de meest gestroomlijnde auto’s op de markt. Dat vertaalt zich ook in een imposante range.

De Mercedes EQS is dus zeker geen slechte auto – verre van dat – maar ja, klanten willen gewoon een S-Klasse.

Via: Automobilwoche