Peugeot geeft de vernieuwde 408 een interessante Nederlandse prijs

Dit kost de vernieuwde Peugeot 408 in Nederland.

De Peugeot 408 is een beetje een vreemde eend in de bijt. De makers hebben het over ”een van de meest uitgesproken designstatements van het merk” dankzij een ”sedan met sportief fastback-silhouet” die is ”ontworpen om te verrassen”. Wij zien vooral een ongemakkelijke SUV-coupé-achtige met vijf deuren. Na een opfrisser van een paar jaar geleden heeft Peugeot tijd gevonden om ook de 408 te voorzien van de nieuwe ontwerpstijl.

De nieuwe styling zie je al meteen naar voren komen bij het front. De bumper en grille zijn net wat anders getekend en ook de verlichting verandert mee. De laaggeplaatste koplampen staan los van de rest van de verlichting en verdwijnen zowat wanneer de lampen uitstaan. Wanneer ze wel branden, is het bovenste deel het dimlicht en het onderste deel het grootlicht.

De klauwen worden deze keer weergegeven door drie fijne, schuin geplaatste LED-strips. Dit zijn de richtingaanwijzers. Er tussenin verbinden nog meer dunne led-stripjes de twee kanten met eronder nog een verlicht Peugeot-logo.

Nieuw ontwerpdetail

De Peugeot-verlichting brengt ons bij de primeur op deze 408. Ga er maar eens goed voor zitten, want Peugeot heeft nu iets uitgevreten wat je niet voor mogelijk houdt. Op de achterkant zit voor het eerst in de geschiedenis van Peugeot … een verlicht woordmerk. Tja…

Verder heeft Peugeot de 408 een wat grotere spoorbreedte gegeven: 1,59 meter vóór en 1,60 meter achter. Dit moet zorgen voor stabiel rijgedrag. De hoge fastback staat standaard op 17-inch wielen, maar je kunt ook kiezen voor exemplaren van 19- of zelfs 20-inch. Nog wat geinigs: de nieuwe kleur die je op de 408-fotoauto ziet, heet ‘Flare Green’ en is meerdere kleuren ineen. In het zonlicht lijkt je Peugeot helder geelgroen terwijl hij diepgroen oogt in de schaduw.

Aandrijflijnen

Over naar belangrijkere zaken: de verschillende versies en motoren. Peugeot brengt de 408 meteen als hybride, plug-in hybride én elektrische e-408. De EV krijgt 210 pk en 343 Nm mee. Daarmee is het de sterkste uitvoering. Een 58,2-kWh batterij zorgt voor 456 kilometer rijbereik. Snelladen wil nog niet zo vlot gaan. De maximale laadcapaciteit is 120 kW. Je staat daardoor een half uur aan de lader om van 20 naar 80 procent vol te laden.

Gelukkig zijn er ook nog 408’en met benzinemotoren, zij het altijd geassisteerd door een elektromotor. De PHEV heet voluit 408 Plug-in hybride 240 e-DSC7. Het laatste deel staat voor de zeventraps automaat met dubbele koppeling. De aandrijflijn bestaat uit een 180 pk sterke benzinemotor en een 125 pk sterke elektromotor. Werken ze samen, dan heb je 240 pk tot je beschikking. Rijd je alleen op de elektromotor, dan houdt het feestje na 85 kilometer op. De 14,6-kWh batterij opladen kan met een wallbox of de boordlader. Volledig opladen met 7,4 kW duurt dan 2 uur en 5 minuten.

Wie nog even niet zelf wil stekkeren, is er nog de 408 Hybrid 145 e-DCS6. Hierbij krijg je een 145 pk sterke benzinemotor die af en toe hulp krijgt van een elektromotortje. De elektrische assistent springt bij bij het accelereren en houdt het verbruik laag op 1 op 25. Volgens Peugeot zou je de helft van de tijd in de stad elektrisch kunnen rijden met deze uitvoering. Schakelen gaat wederom helemaal zelf, maar nu dan wel met zes versnellingen en een dubbele koppeling.

Interieur

Ook aan de binnenkant blijven de veranderingen, de 408 niet bespaard. De stoelen en verschillende panelen worden verwend met nieuwe bekleding. Er zit zelfs optioneel alcantara op. Verder zou de informatie op het digitale 10-inch instrumentenpaneel beter leesbaar moeten zijn en wordt de tekst optioneel zelfs 3D afgebeeld.

Een lange wielbasis van 2,79 meter zorgt voor lekker veel ruimte achterin. Daar profiteert ook de kofferbak van. Je kunt achterin 536 liter kwijt met de achterbank omhoog. Klap je de achterste zitrij in, dan kun je zelfs 1.611 liter aan rommel kwijt.

Nederlandse prijs van de Peugeot 408

De uitgaande hybride 408 kostte je 41.650 euro en de e-408 ging voor tenminste 42.950 euro. Daar duikt Peugeot met de nieuwe versies een stukje onder. De goedkoopste Peugeot 408 blijft de hybride met een prijs van 39.990 euro. De EV zit tussen de hybride modellen in met een vanafprijs van 40.990 euro. Het PHEV-model gaat voor minimaal 41.990 euro.

Door de prijsverlaging maakt Peugeot de 408 weer een stukje interessanter voor al die Nederlanders die graag hoog willen zitten. Het ligt maar net aan de waar de prioriteiten liggen van de koper. Moet de SUV ver komen op één batterijlading? Moet je kunnen opscheppen over het motorvermogen? Of moet het merk en bijbehorend ontwerp het meest bij je passen? Hier zijn wat concurrenten die je kunt overwegen als je in de markt bent voor een van de Peugeot 408-varianten.

Nissan Qashqai Mild-Hybrid 140 MT Acenta (140 pk): 36.190 euro

Renault Arkana E-Tech full hybrid 145 (143 pk): 36.290 euro

Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 (145 pk): 39.990 euro

Toyota Corolla Cross Hybrid 140 Active (140 pk): 39.995 euro

Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI Life First Edition (150 pk): 42.990 euro

Ford Capri Standard Range RWD (190 pk, 464 km range): 40.850 euro

Mini Countryman Electric Essential (204 pk, 501 km range): 40.990 euro

Peugeot 408 58 kWh 210 (210 pk, 456 km range): 40.990 euro

Volvo EX40 Essential (238 pk, 480 km range): 42.995 euro

DS No.8 FWD 230 pk Pallas (230 pk, 550 km range): 55.000 euro

BYD Seal-U DM-i Boost (217 pk, 80 km range): 39.620 euro

Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 Active (220 pk, 66 km range): 39.995 euro

Peugeot 408 Plug-in Hybrid 240 e-DCS7 (240 pk, 85 km range): 41.990 euro

Cupra Formentor 1.5 TSI e-Hybrid Essential (204 pk, 125 km range): 43.990 euro

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV 2WD E-Motion (288 pk, 67 km range): 43.995 euro

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 9 januari 2026. Later zijn de Nederlandse prijzen toegevoegd en is het artikel opnieuw gepubliceerd op 11 februari 2026.