Onduidelijke overheid maakt elektrische auto minder in trek

Elektrische auto’s minder in trek, is de overheid te onduidelijk?

Het liefst ziet de overheid je in een elektrische auto. Met een subsidiepotje en een aantrekkelijker bijtelling is het echter niet zo dat de Nederlander massaal in een EV stapt. Sterker nog, er worden zelfs minder elektrische auto’s verkocht. Hoe komt dat?

Elektrische auto minder in trek

Volgens een nieuw rapport van ING Research komt het door onduidelijkheid over fiscale maatregelen vanuit de overheid. Zo weet de automobilist niet echt waar hij of zij aan toe is de komende jaren. De korting op wegenbelasting loopt bijvoorbeeld af op EV’s. En met het doorgaans flinke gewicht is het straks flink lappen per maand of kwartaal.

Rekeningrijden moet het systeem op termijn gaan vervangen. 2030 was het beoogde jaar voor de introductie van dit systeem, maar met het val van het kabinet is het nog maar de vraag of dit alles gehaald gaat worden. Wellicht wil een volgend kabinet helemaal niet aan rekeningrijden beginnen.

ING verwacht dat van alle nieuwe auto’s in ons land er dit jaar 27 procent elektrisch zullen zijn. Dat was 23,5 procent vorig jaar. Een vermeerdering, maar een marginale winst volgens de bank. Dat kan beter als er meer duidelijkheid zou zijn. Omdat er veel onduidelijk is voor de Nederlandse autorijder is men afwachtend in het aanschaffen van een EV. Zeker de particulier.

Naast onduidelijkheid over rekeningrijden, is het niet bekend of de aanschafbelasting op benzine- en dieselauto’s nu wel of niet omhoog gaat. Ook dit kan weer een factor zijn in een toekomstige aanschaf. Vaak is de equivalent met verbrandingsmotor goedkoper dan dezelfde auto met een elektrische aandrijflijn.

Stijging algehele autoverkoop

Ondanks al deze geluiden, en een subsidiepot die maar niet opraakt, worden er meer auto’s verkocht in 2023. De verwachting is dat er dit jaar 375.000 nieuwe auto’s een kenteken gaan krijgen. De industrie is vooral bezig met een inhaalslag, chiptekorten en andere vertragingen gedurende de coronaperiode zijn nu verleden tijd.