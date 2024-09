Overstappen autoverzekering? Nederlanders zijn te lui

We vinden het wel prima en blijven onze autoverzekering trouw, want overstappen doen er niet veel.

Zeg eens eerlijk. Check jij geregeld de premie van je autoverzekering om te controleren of het elders goedkoper kan? Dikke kans dat je deze moeite niet neemt. Volgens de Nationale Benchmark Autoverzekeringen blijft het overgrote deel van de automobilisten trouwe klant bij de huidige autoverzekeraar, namelijk 93 procent!

Overstappen autoverzekering

Het onderzoek werd uitgevoerd door Multiscope onder 5.264 autobezitters in Nederland. We zijn een stel loyale honden. Want waarom blijven we trouw klant? Hoewel dit onderzoek gericht is op de automobilist kun je dit natuurlijk doortrekken naar allerlei andere zaken. Je telefoonabonnement, je internetabonnement. We vinden het vaak maar gedoe om over te stappen, ook al scheelt het serieus geld op jaarbasis.

Uit het onderzoek komt naar voren dat automobilisten gemiddeld maar liefst 16 jaar (!) trouw blijven bij hun autoverzekeraar. Als ik naar mezelf kijk ben ik bij tig partijen klant geweest, het is nogal afhankelijk van de auto. Hoe meer pk je bolide heeft of hoe jonger je bent, hoe dunner de spoeling. Maar hoe ouder je wordt of als je wisselt van auto kan het lonen eens te kijken of het elders goedkoper kan.

Trouwe klanten

De verzekeraars Interpolis, Univé, Centraal Beheer en ZLM hebben de trouwste klanten. Bij Interpolis blijft een klant gemiddeld 24 jaar plakken. Op de tweede plaats staat Aon met een gemiddelde van 23 jaar. Verzekeraar Allianz Direct ziet juist de meeste klanten weer vertrekken na een bepaalde periode. InShared en Promovendum behoren tot de verzekeraars waarbij klanten het kortste blijven plakken. Gemiddeld zes jaar.

Het is niet dat je een bosje bloemen krijgt door jarenlang trouw te blijven bij dezelfde verzekeraar. Als het elders goedkoper kan, neem dan die vijf minuten moeite om over te stappen. Kun je weer een keertje gratis tanken, of de besparing loopt zelfs nog meer op. Is het bij een andere verzekeraar niet gunstiger? Lekker blijven zitten waar je zit.